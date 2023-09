Die Bücherei als Top-Magnet

Joana Fischer leiht für ihre Tochter Ilvi Kinderbücher zum Vorlesen aus. Astrid Retzer vom Team der Stadtbücherei erledigt den Vorgang dank neuer Technik in Sekundenschnelle. © babs

Bilanz nach einem Jahr in neuen Räumen / Mehr Leserinnen und Leser, mehr Ausleihen, mehr Aufmerksamkeit

Hofheim - Im Juni 2022 konnte sie nach langen Jahren des Wünschens und des politischen Gezerres endlich ihre Pforten öffnen. Hofheims neue Stadtbücherei, da waren sich alle dann schnell einig, ist für die Kreisstadt ein Gewinn. Dieser Eindruck wird von den eindrucksvollen Statistiken untermauert.

„Die wichtigste Zahl“, sagt Bürgermeister Christian Vogt (CDU) als zuständiger Dezernent, sei in seinen Augen die Besucherzahl. Denn es geht der Stadt ganz entscheidend darum, mit der Bücherei einen sogenannten „Frequenzbringer“ zu haben, der dazu beiträgt, Menschen in die Innenstadt zu ziehen. 300 bis 350 Besucher pro Öffnungstag hat die Stadtbücherei in ihrem ersten Jahr gezählt. Zu Anfang, sagt Leiterin Nicole Dietzel, seien es sogar 500 bis 600 Besucher gewesen. Klar, der Neubau zog auch viele Neugierige an, die sich einfach nur umschauen wollten.

„Im Altbau eher ein Kellerkind-Dasein“

Alles in allem brachte es die Stadtbücherei so in ihrem ersten Jahr auf 78 000 Besucher. „Das ist ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019“, stellt der Bürgermeister fest. Die Zahl der Ausleihen „physischer Medien“, wie Nicole Dietzel sagt und meint damit alles, was sich aus der Bücherei vom Buch bis zum Film nach Hause tragen lässt, lag bei 125 000 - eine deutliche Steigerung um 26 Prozent. Und das, obwohl der Medienbestand schon vor dem Umzug deutlich reduziert wurde von einst 40 900 auf heute 31 000.

Die Bücherei bietet zusätzlich die Möglichkeit, sich digitale Medien vom E-Book bis zu Musik online auszuleihen. Für die „Onleihe“ werden die Zahlen aber nur im normalen Jahreszeitraum erfasst. Sie lägen gegenüber den physischen Ausleihen laut Dietzel bislang bei 20 bis 30 Prozent, das wären 25 000 bis 37 500 Medien.

ATTRAKTIVE ONLINE-ANGEBOTE Mit dem Büchereiausweis lassen sich online nicht nur Ausleihzeiten für physische Medien über Stadtbücherei-Webseite oder App verlängern. Auch die Onleihe Hessen kann so genutzt werden. Polylino ist ein Vorlesesystem , für das digitale Bilderbücher ausgeliehen werden können. Zudem sind Bücher in rund 60 Sprachen verfügbar. Die Online-Lernplattform „Sofatutor“ bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, etwaige Wissenslücken in 13 verschiedenen Schulfächern zu füllen, das Spektrum reicht von der Grundschule bis zum Abitur. Mit Brockhaus und Munzinger können Leser jeden Alters zudem zwei neutrale, zuverlässige Nachschlagewerke bequem digital nutzen. babs

Die Zahl der „aktiven Leser“, die also ihren Ausweis nutzen und die Jahresgebühr entrichten, konnte um 68 Prozent auf 3756 gesteigert werden. Dazu habe sicher auch das Schnupperangebot beigetragen, das Ausleihen für das erste Halbjahr kostenfrei machte, räumt Dietzel ein, viel habe aber auch die „ganze Aufmerksamkeit“ bewirkt, die der Neubau erregt habe. „Wir haben nicht erst gute Arbeit im Neubau gemacht“, sagt die Chefin selbstbewusst, vielen sei die Stadtbücherei in ihren alten Räumen in der Elisabethenstraße 3 aber gar nicht so aufgefallen. „Dort hatten wir eher ein Kellerkinder-Dasein. Das neue Haus wertet den Eindruck entscheidend auf“, weiß Nicole Dietzel.

Viele kämen mittlerweile auch, um hier zu lernen oder in einer der gemütlichen Ecken eine Zeitung oder Zeitschrift zu lesen. „Das war im Altbau schon aus Platzgründen fast gar nicht möglich,“ sagt Dietzel, die seit sieben Jahren an der Spitze des Büchereiteams steht.

Auch online ist die „Besucher“-Zahl gestiegen. Bequem über die Internetseite der Stadtbücherei oder ihre App lassen sich etwa jetzt Leihen verlängern. Die Leser nutzten das im ersten Bücherei-Jahr am neuen Standort für 19 966 Verlängerungen.

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den Kindern und der Leseförderung. „Gut lesen lernt man nur, wenn man Spaß daran hat“, sagt Bibliothekarin Dietzel, Immer wichtiger würden zudem Themen der Medienpädagogik. Bei jedem Besuch einer Schulklasse oder Kitagruppe und bei allen Veranstaltungen flössen dazu Hinweise und Ratschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Nicht der einzige Bereich, in dem es gilt, sich ständig auf dem Laufenden zu halten.

Was Lesen und Vorlesen für Kinder an Vorteilen bringt, hat gerade übrigens der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte unterstrichen. Lesen verbessere Wortschatz, Gedächtnis, Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, so die Mediziner. Sie stellen zudem fest, dafür brauche es „richtige Bücher“, Smartphones und Tablets seien für sie kein Ersatz. Und das nicht zuletzt, weil sie kontraproduktiv seien für den Schlaf - der aber wiederum für das Gehirn als Phase des Lernens enorm wichtig ist. Letztes Argument der Kinderärzte für „echte Bücher“: „Junge Leseratten leiden im Vergleich seltener unter Stress und depressiven Symptomen“ und sie entwickelten mehr Mitgefühl und Kreativität.“