Die beste von 270 Fotografien

Prämierte Arbeit: „The next day after you died“ - der Tag, nachdem Du gestorben bist. iden sungyoung kim

Marta-Hoepffner-Preis geht an Iden Sungyoung Kim / Ausstellung im Juli

Hofheim - Die Jury hat getagt und eine Entscheidung getroffen: Der 8. Marta-Hoepffner-Preis geht an die 31 Jahre alte Fotografin Iden Sungyoung Kim. Sie ist Absolventin der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und wird für ihre Arbeit „The next day after you died“ ausgezeichnet. Die Verleihung des mit 3000 Euro dotierten Preises findet am 2. Juli im Stadtmuseum statt. Dort werden Arbeiten von allen 16 Teilnehmern zu sehen sein, die es in die engere Wahl geschafft hatten. Insgesamt waren von 61 Fotografinnen und Fotografen 270 Beiträge zum diesjährigen Thema „In anderem Licht“ eingereicht worden.

Ralf Dingeldein, Vorsitzender der Marta-Hoepffner-Gesellschaft, sagt auf Nachfrage dieser Zeitung, das Echo auf die Ausschreibung sei diesmal sehr erfreulich gewesen. „Wir haben nicht nur von der Anzahl der eingereichten Arbeiten her, sondern auch qualitativ eine Steigerung gehabt gegenüber Vorjahren.“ So habe man bei vielen Arbeiten „nicht das Gefühl gehabt: Das hat man alles schon mal gesehen.“ Daher freue er sich auf eine „gute, sehr abwechslungsreiche Ausstellung“ im Stadtmuseum.

Der Preis sei mittlerweile „auch international renommiert“, so der Chef der Hoepffner-Gesellschaft. Zum ersten Mal habe sich diese wegen einer finanziellen Förderung an den Kulturfonds Rhein-Main gewandt und diese auch zugebilligt bekommen, kann er zudem berichten. Für Dingeldein nun eine weitere Herausforderung: Es gelte, die Marta-Hoepffner-Gesellschaft, die 2026 ihr 25-jähriges Bestehen feiern kann, so zu verjüngen, dass sie ihre Arbeit auch künftig gut fortsetzen könne.

Die Jury begründet ihre Entscheidung für Iden Sungyoung Kim, die Künstlerin hebe mit ihrem Beitrag das Wettbewerbsthema „In anderem Licht“ auf eine metaphorisch-symbolische Ebene. Gezeigt werden durch das Kamera-Auge zwei Paar nackte Füße auf einer Bettdecke, festgehalten ist dabei der Moment einer sanften Berührung. Die Jury spricht von einer „fotografischen Erzählung aus dem ,Off’ und einem Wechselspiel von An- und Abwesenheit“, mit dem es die Künstlerin erreiche, „Nähe und Wärme und existenzielle Zusammenhänge als Andeutungen darzustellen“. Iden Sungyoung Kim setzte dabei das Licht „in suggestiv atmosphärischer Weise“ ein und schaffe „zwischen Unschärfe und grafischen Qualitäten changierende Momente der Schwarzweißfotografie“.

HOEPFFNER-SCHÜLER STELLEN AUS Freunde der Fotografie kommen nicht erst am 2. Juli auf ihre Kosten, denn bereits am kommenden Sonntag, 23. April, wird im Rathaus-Foyer, Chinonplatz 2, eine Ausstellung mit Werken von fünf früheren Schülern Marta Hoepffners eröffnet. Renate von Forster, Rainer Drexel, Thomas Dirk Heere, Dietrich Kausch und Hans-Joachim Schuffenhauer haben allesamt die Foto-Schule Marta Hoepffner besucht, die diese zunächst in Hofheim und zuletzt in Kressbronn führte. Die Künstler zeigen bis zum 20. Mai ausgewählte Fotografien, die deutlich machen, wie unterschiedlich sie sich nach ihrer Ausbildung entwickelt haben. „Fünf fotografische Wege“ - so ist die Schau überschrieben, die mit einer Vernissage am 23. April um 11 Uhr beginnt. babs

Die 1991 in Seoul geborene Fotografin lebt in Berlin. Für Arbeiten aus demselben Zyklus erhielt sie bereits 2019 den Young Artist Förderpreis Bildende Kunst der Schweriner Jazznacht, der ihr neben dem Preisgeld 2022/23 eine Ausstellung im Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin brachte. Vor ihrer Ausbildung in Karlsruhe absolvierte Sungyoung Kim in ihrem Heimatland zunächst ein Bachelor-Studium als Kunstlehrerin. Sie nahm an Ausstellungen in Südkorea, China, Schweden und Deutschland teil.

Eine lobende Erwähnung gab’s noch für die Fotografin Yana Wernicke und ihre Fotoarbeit „Companions“, mit der sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier „in anderem Licht“ erscheinen lasse.

Jurymitglieder waren Professorin Andrea Diefenbach, Hochschule der Künste Bremen, Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie, Braunschweig, Falk Haberkorn, Bildender Künstler und Fotograf, Leipzig, Nikolaus Stein, Preisträger des 7. Marta-Hoepffner-Preises für Fotografie 2020 und Herbert Fischer vom Vorstand der Marta-Hoepffner-Gesellschaft.