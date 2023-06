Der Neue ist ein alter Bekannter

Ralf Dilthey zum Ortsvorsteher gewählt

Hofheim - Die mitgebrachte Wahlurne wurde nicht gebraucht: Die Mitglieder des Ortsbeirats stimmten per Handzeichen ab. Gesucht war der Nachfolger von Jörn Dillenberger (SPD), der sein Amt als Ortsvorsteher kürzlich zur Verfügung stellte. In der Sitzung am Dienstag gab es nur einen einzigen Kandidaten: Ralf Dilthey (CDU), der den Ortsbeirat schon einmal geführt hat - von 2016 bis 2021.

Sieben Mitglieder waren anwesend; Dilthey konnte sechs Stimmen auf sich vereinigen, und zwar von CDU, SPD und FWG. Nur Karin Lübbers (Linke) votierte gegen Dilthey. „Gegenstimmen sind völlig normal“, sagte Dilthey anschließend. Innerhalb der CDU-Fraktion war der 60-jährige Dilthey Nachrücker von Sebastian Exner, der sein Mandat überraschend im Mai niedergelegt hat. Mit drei Mitgliedern stellt die CDU zwar die stärkste Fraktion im Ortsbeirat. Zur Ortsvorsteherin jedoch mochten sich weder Verena Breckheimer noch Evelyne Lindner - also die anderen beiden CDU-Mitglieder - wählen lassen. „Weil es kein anderer machen wollte, bin ich halt angetreten“, so Dilthey pragmatisch, der stellvertretender Vorsitzender der CDU Wildsachsen ist. bt