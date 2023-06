Der Auftakt macht Appetit

Jürgen Weckmann, Chef der Kulturwerkstatt, am Stand der KJG. fuchs © efx

Kreisstadtsommer startet mit den Rodgau Monotones und einem Familientag

Hofheim - Der Blattspinat in cremiger Erdnusssoße schmeckt würzig. Knoblauch und Ingwer geben der ghanaischen Speise die besondere Note. Hildegard Limbach-Trobisch bestellt am Sonntagmittag eine Portion, die ihr der Chef der „Savanne“, Ghirmay Habton persönlich reicht. Nach dem ersten Löffel steht fest: „Mmmh, schmeckt super, wie Urlaub. Bitte geben Sie mir doch noch eine Portion.“ Hildegard Limbach-Trobisch gehört am Wochenende zu den vielen Besuchern des Hofheimer Kreisstadtsommer-Fests, das auch in diesem Jahr die Massen nach Hofheim lockt.

Auf dem Kellereiplatz mit Blick zur Bühne hat Ghirmay Habton seinen afrikanischen Delikatessenstand aufgebaut. Er stamme eigentlich aus Eritrea, lebe aber seit 1998 in Deutschland. Beim Kreisstadtsommer ist der Eritreer schon seit über 20 Jahren fester Treffpunkt und ermöglicht den Besuchern einen, wie er sagt, „CO2-neutralen kulinarischen Ausflug in die Savanne.“

Der Kreisstadtsommer 2023 startete am Freitag. Die Rodgau Monotones eröffneten den Sommer musikalisch. Am Samstag ging das musikalische Abendprogramm weiter. Die Eröffnung des Familientags am Sonntagvormittag bietet eine Mischung aus lukullischen, kreativen, musikalischen und anderen Attraktionen für Jung und Alt.

Trotz der afrikanischen Speisen kommen die regionalen Einflüsse nicht zu kurz. Das Landespolizeiorchester Hessen spielt Sing und Swing. Die Hofheimer Apfelmanufaktur „Schütz“ schenkt den aus Hofheimer Streuobst gekelterten Apfelwein, Äppler-Spritz und Apfelsaft aus. „Lecker fruchtig und sehr süffig“, gibt hier die Kundschaft ihr Urteil nach dem Geschmackstest ab.

Herzlich ist das „Hallo“ von Jürgen Werkmann, Chef der Hofheimer Kulturwerkstatt, der bei den Jugendlichen der Katholischen Jungen Gemeinde, KJG zum Schwätzchen stehenbleibt. Die Jugend wirbt für das anstehende Kinderzeltlager in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Von Montag, 21. August, bis Freitag, 1. September, reisen die Kinder zum Jugendzeltplatz Alendorf. „Es gibt noch freie Plätze“, wissen sie am Ausschank und verweisen danach noch auf die Jugendfahrt der 15- bis 18-Jährigen. „Hier geht es nach Zadar. Da bewohnen wir ein Ferienhaus. Das Meer liegt direkt vor der Tür. Die Fahrt ist vom 22. Juli bis 3.August. Auch hier kann man sich noch anmelden!“

Jürgen Werkmann nimmt die Infos gerne mit rüber zur Kulturwerkstatt, die im Kulturhof Ehry, Burgstraße 26, ein Kinder-Special anbietet. Das scheint auch hundetauglich zu sein. Das zumindest findet die neunjährige Elisabeth, die mit ihrem Vater Jörg den Farbpinsel schwingt. Die Museumswerkstatt habe ihren Kinder-Workshop kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt.

Bei Britta Budweth und dem Kulturwerkstatt-Team bemalt Elisabeth eine Holzkiste zuerst blau und schreibt dann in pink den Namen „Emma“ drauf. Wer ist Emma? „Mein Hund. Die Kiste wird ein Geschenk. Emmas Spielsachen passen da super rein“, sagt das Mädchen und lacht. Als Hundekörbchen sei die Kiste „eindeutig zu klein!“

Die Laune der Besucher ist am Sonntag mindestens so sonnig wie das Wetter; in den Höfen, in der Altstadt, in den Geschäften und Boutiquen. Vorm Chinon Center informieren Burkhard Bechtluft und Mark Theimer über das Technische Hilfswerk (THW), einen wichtigen Retter in der Not. Auf dem Flohmarkt des TV 1860 Hofheim wird gehandelt und gefeilscht.

Im Kreisstadtsommer schließen sich im Juli, August und September noch viele andere Veranstaltungen in den Stadtteilen und der Kernstadt an. Dazu gehören Workshops oder Open-Air-Kino-Aufführungen, wie beispielsweise schon nächsten Freitag, 30. Juni, 19 Uhr „Top Gun Maverick“ auf dem Schulhof der Philipp-Keim-Schule Diedenbergen. Erstmals öffnet in diesem Jahr auch ein Planetarium vom 26. bis 30. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Kellereiplatz.