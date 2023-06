Caritas prüft Fusion

Engelhardt-Zühlsdorff führt Verbände in Main- und Hochtaunus

Hofheim - Eine gravierende Veränderung beim Caritasverband Main-Taunus kündigt sich an: Mit dem Wechsel an seiner Spitze werden Weichen gestellt für eine Fusion auch in diesem Bereich der katholischen Kirche im Bistum Limburg. Denn der neue Caritas-Vorstand Ludger Engelhardt-Zühlsdorff, der gestern lediglich per Pressemitteilung als Nachfolger des scheidenden Vorstands Torsten Gunnemann vorgestellt wurde, führt seine Position als Co-Vorstand des Caritasverbands Hochtaunus neben der neuen Aufgabe weiter. Die hat er übrigens bereits angetreten. „Er ist seit dem 1. Juni bei uns“, sagt Pressesprecherin Julia Fischer.

Ludger Engelhardt-Zühlsdorff ist 60 Jahre alt und stammt, wie der 50 Jahre alte Torsten Gunnemann, aus Westfalen. Anders als dieser hat er aber nicht Theologie, sondern Sozialpädagogik studiert, und zwar an der Fachhochschule Dortmund.

Seit 1989 war Engelhardt-Zühlsdorff zunächst für den Caritasverband Frankfurt tätig. Nach einer Zusatzausbildung zum Organisationsberater war er als solcher von 1998 bis 2005 selbstständig. Als Leiter des Haus Mühlberg ging er dann zum Caritasverband Hochtaunus, den er seit Mai 2017 zunächst als Geschäftsführer, nach der Strukturveränderung dann als Vorstand zunächst allein, seit April 2022 gemeinsam mit Eugenie Riffel leitet.

Enge Zusammenarbeit

Wie der Caritasverband Hochtaunus ist auch der Caritasverband Main-Taunus in den vergangenen Jahren „strukturell stark gewachsen“ und sei zudem „sehr gut aufgestellt“, urteilt Engelhardt-Zühlsdorff. Das würdigt indirekt die Arbeit von Torsten Gunnemann, der zum 1. Juli zum Caritasverband Hagen wechseln wird. Sein Nachfolger kündigt an, er werde „gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angebote weiterentwickeln“ und sei gespannt auf die Zusammenarbeit.

Wie es heißt, bestand bereits eine enge Zusammenarbeit der Caritas in Main- und Hochtaunus, die „sich in vielen gemeinsamen Projekten vernetzt“ hätten. Beispiele sind nicht genannt. Zu den Aufgaben des neuen Chefs zählt, die „künftige gemeinsame Ausrichtung beider Verbände sowie eine mögliche Zusammenlegung zu prüfen“. Diese entspräche dann den neuen Strukturen im Bistum Limburg, das gerade aus den beiden Bezirken Main- und Hochtaunus eine „Region“ gebildet hat.