Caritas erwägt Zusammenschluss

Im Hofheimer Vincenzhaus präsent: Ludger Engelhardt-Zühlsdorff ist neuer Chef der Caritas Main-Taunus. schmidt © babs

Ludger Engelhardt-Zühlsdorff prüft Fusion der Verbände Main-Taunus und Hochtaunus

Hofheim - Sein neues Büro im Vincenzhaus steuert Ludger Engelhardt-Zühlsdorff jeweils zwei Tage in der Woche sicher an. Klare Verhältnisse zu schaffen, das entspricht dem neuen Vorstand des Caritas-Verbands Main-Taunus, der auch schon als Organisationsentwickler und -berater gearbeitet hat. Eine berufliche Zusatzqualifikation, die der studierte Sozialpädagoge in seiner heutigen Leitungsposition ebenfalls gut einsetzen kann. Die hat er nicht nur im Main-Taunus, sondern seit längerem auch im Hochtaunus beim Caritas-Verband inne, wo er ebenfalls zwei Tage pro Woche präsent ist. Der Mittwoch richte sich nach der Terminlage. „Dann bin ich da, wo es wichtig ist“.

Als relativ überraschend vor einigen Monaten klar wurde, dass der bisherige Vorstand des Caritasverbands Main-Taunus, Torsten Gunnemann, eine neue berufliche Herausforderung in Hagen annehmen würde, „sind wir angefragt worden, ob wir unterstützen können“, erläutert Engelhardt-Zühlsdorff. Denn im Hochtaunus habe der Verband seit 2022 mit ihm und seiner Kollegin Eugenie Riffel eine Doppelspitze und sich daher zugetraut, die Anfrage positiv zu beantworten. Damit sei dann „relativ schnell“ auch in den beiden Aufsichtsräten Thema geworden, ob die beiden benachbarten Verbände nicht generell künftig zusammengehen sollten, sagt Engelhardt-Zühlsdorff.

Der gebürtige Westfale aus Bergkamen erhielt entsprechend den Auftrag, eine „Fusion auf Augenhöhe“ zu prüfen. Für ihn ist schon jetzt „gesetzt“: Sollte es ein Zusammengehen geben, dann nur in Form einer „Verschmelzung“. Denn beide Verbände ähnelten sich nicht nur von Struktur und Leitbild stark, sie seien gut aufgestellt und ergänzten sich in ihrem Know How und Angeboten, die alle „nah bei den Menschen“ seien. Im Herbst wird Engelhardt-Zühlsdorff den Aufsichtsräten das Ergebnis seiner Prüfung vorstellen, dann obliege es Aufsichtsräten und Mitgliederversammlung, eine Entscheidung zu treffen.

Den Schwerpunkt Wohngemeinschaften für alte Menschen findet Ludger Engelhardt-Zühlsdorff eine klare Stärke im Main-Taunus. Für ihn ein Modell, das Zukunft hat angesichts des demographischen Wandels und dem Wunsch nach Alternativen zu Alten- und Pflegeheimen, die zudem personell und finanziell zunehmend zu kämpfen haben. „Ein starkes Stück Main-Taunus“ nennt er auch die Sozialberatung, die der Caritasverband in einem breiten Themenspektrum anbietet. Das reicht von der Schwangeren- und Erziehungsberatung über das Sozialbüro bis hin zur Fachstelle Demenz.

Der Nachfolger von Torsten Gunnemann lebt mit seiner Frau seit mehr als drei Jahrzehnten in Frankfurt, wo er nach dem Studium seine erste Stelle fand. Der Großstadt als Wohnort ist er treu geblieben, sagt aber: „Ich lebe in vielen Welten“. Durch Beruf und Sport habe er sehr viele Kontakte bis hin zu Freundschaften in der Region, sagt Engelhardt-Zühlsdorff. Mit dem Mountainbike ist er viel im Taunus unterwegs, Volleyball spielt er im Rheingau, fürs Skifahren zieht es den 62-Jährigen auf noch höhere Berge. Dass die Kirchen an Glaubwürdigkeit eingebüßt haben und mit Glaubens- und Mitgliederschwund kämpfen, das werde mittelfristig Einfluss auf ihre finanziellen Möglichkeiten haben, so Engelhardt-Zühlsdorff. Das Ansehen der Caritas sei aber nach wie vor hoch, sie sei „ein starkes Stück Kirche, ein supergutes Angebot für Menschen, die noch Werte suchen“, sagt er selbstbewusst.

Und auch wenn er als Vorstand weiß, dass „die Verantwortung auf meinen Schultern liegt“ - Caritas, das ist für ihn vor allem ein Verband mit „hoher Überlebensfähigkeit“, weil er Menschen miteinbeziehe, „Mitarbeiter, Ehrenamtliche. Menschen überhaupt“.