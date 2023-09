Bürger fürchten dauernde Geräuschkulisse

Höchstspannungsleitung wird nicht verschwenkt / Stadt will vor Gericht ziehen

Hofheim - Der Streit um den Bau der Höchstspannungsleitung findet auf der politischen und auf der juristischen Ebene statt. Dass die Stadt Hofheim gemeinsam mit anderen Kommunen gegen die Baugenehmigung klagen wird, hat das Stadtparlament schon vor den Sommerferien beschlossen. Derweil nehmen sich die Bürgerinitiativen - unter ihnen die Hofheimer BI gegen Ultranet - die Grünen vor. Und das passiert ausdrücklich mit Blick auf die anstehende Landtagswahl. Es sei wichtig zu erfahren, wer die Menschen entlang der Trasse unterstützt, heißt es in einer Erklärung der Bürgerinitiativen. Dabei wird am 8. Oktober zwar der Landtag gewählt, zu einer gemeinsamen Veranstaltung hatten die Bürgerinitiativen aber die Bundestagsabgeordneten Anna Lührmann und Ingrid Nestle eingeladen. Während andere Bundesparlamentarier auf schriftliche Anfrage eingeräumt hatten, bei der Abstimmung über die zuletzt beschlossenen Gesetze die Betroffenheit vor Ort nicht in den Blick genommen zu haben, verteidigten die beiden Grünen-Politikerinnen ihre Zustimmung aktiv.

Dabei geht es um eine Lockerung der Anwendung der TA Lärm bei der Planung solcher Leitungen und auf Änderungen, die es ermöglichen, auf die von den Kommunen vorgeschlagenen Verschwenkungen der Leitung nicht einzugehen. Diese wird in Langenhain und Wildsachsen dicht an Wohnhäusern vorbeiführen, und dies wird auch nicht geändert. Viel zu lange habe die Arbeit an den Verschwenkungen der Leitung gedauert, deshalb habe man nun beschlossen, ohne Verschwenkungen zu planen.

Das löst den Zorn der Bürgerinitiativen aus. Bei gutem Wetter müssten Anwohner in 20 bis 30 Metern mit einer Geräuschkulisse rechnen, die einem eingeschalteten Staubsauger entspreche, heißt es da. Die Bürgerinitiativen streben ein breites politisches Bündnis an, das die zuletzt beschlossenen Gesetze verändere. Außerdem kündigten sie an, klagewillige Bürger zu unterstützen.

Hofheims Stadtverordnetenvorsteher Andreas Hegeler (CDU) erinnerte bei dem Treffen mit den Bundestagsabgeordneten daran, dass auch die Stadt vor Gericht geht, weil die mühsam erarbeiteten Verschwenkungsvorschläge allesamt nicht zum Tragen kommen. Dies hatten die Stadtverordneten im Mai einstimmig beschlossen. Der Magistrat hatte bei der Gelegenheit darauf hingewiesen, dass nicht nur die Firma Amprion als Betreiber der Anlage alle Verschwenkungen ablehnt, sondern auch die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde.

Vor einigen Tagen erst hat die Bundesnetzagentur einen zweiten, etwa 40 Kilometer langen Abschnitt der Leitung genehmigt, die vom Niederrhein nach Südwestdeutschland führen soll. Für den mittleren Teil der Strecke läuft der entscheidende Teil des Genehmigungsverfahrens erst an. Umstritten ist das Projekt auch, weil erstmals in Deutschland eine Gleichstrom- und eine Wechselstromleitung auf gemeinsame Masten gespannt werden sollen.