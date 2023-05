Bohrungen auf dem Kapellenberg

Forschungen zur Steinzeit-Siedlung

Hofheim - Die Archäologen sind wieder auf dem Kapellenberg im Einsatz. Das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) und der Arbeitsbereich Vor- und Frühgeschichte des Instituts für Altertumswissenschaften der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz untersuchen in Zusammenarbeit mit der Hessen-Archäologie die bedeutende Fundstätte aus der Jungsteinzeit. Im Frühjahr und Sommer 2023 stehen Feldforschungen zur steinzeitlichen Besiedlung des Kapellenberges an.

„Im Mai werden bodenkundliche Bohrungen nördlich des Meisterturmes ausgeführt“, sagt Professor Dr. Detlef Gronenborn vom LEIZA. Deren Ziel sei es, Aussagen über die ehemalige Besiedlungsdichte zu erlauben, beziehungsweise bestehende Berechnungen zu untermauern. „Sollte sich die dort erprobte Methode für den Kapellenberg als erfolgreich erweisen, kann sie auf weitere Flächen ausgeweitet werden.“

Die Bohrungen werden keinerlei negative Auswirkungen auf den Wald und die Waldverjüngung haben, versprechen die Forscher. Vielmehr seien sie, so Gronenborn, „ein probates Mittel moderner subtiler minimalinvasiver archäologischer Flächenuntersuchungen“.

Im August wird dann der große Grabhügel mit Grabungen untersucht, um bisherige geomagnetische Prospektionen zu überprüfen. „Ziel ist, die Grab-Architektur noch genauer zu datieren und weitere Informationen zur mutmaßlichen, allerdings völlig unbeabsichtigten, Zerstörung des Monuments im 19. Jahrhundert zu sammeln“, sagt Gronenborn.

„Am Ende des Sommers hoffen wir, somit weitere fundamentale Erkenntnisse zur Bebauungsgeschichte dieses einzigartigen Landschaftsmonuments im Rhein-Main-Gebiet und ganz Deutschland gewonnen zu haben.“

Die Stadt Hofheim, die die Forschungsarbeiten seit Jahren unterstützt, hat Passantinnen und Passanten sowie Interessierte gebeten, die Archäologen nicht zu behindern und die abgesperrten Bereiche am Kapellenberg nicht zu betreten. red