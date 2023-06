Bei Kita-Mangel entspannt sich die Lage

Statt 170 fehlen noch 120 Betreuungsplätze / Stadt stellt neue Prognose vor

Hofheim - Je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist die Planung der Betreuung - bei den ganz Kleinen weiß man im Rathaus naturgemäß noch gar nicht, wie viele es in ein oder zwei Jahren überhaupt gibt. Oft genug erleben die Kommunen aktuell, dass es mehr Kinder werden als gedacht, und dann müssen hektisch Kapazitäten ausgebaut werden. In Hofheim läuft es jetzt andersherum - noch am Jahresanfang lautete die Prognose, es könnten im nächsten Kindergartenjahr 2023/24 mehr als 170 Plätze für Kinder unter drei Jahren fehlen. Wie der Magistrat im Sozialausschuss berichtete, ist das Minus auf 119 gefallen.

Das ist ein beachtlicher Unterschied, für mehr als 50 Kinder in dieser Altersgruppe werden vier Gruppen gebraucht. Die Gründe für die Entwicklung sind nicht genau bekannt. Der bundesweit zu beobachtende Geburtenrückgang reiche für die Änderung der Zahlen in Hofheim nicht aus, so Jörg Fichtl, der im Rathaus für die Planung der Kinderbetreuung zuständig ist. Entweder habe es mehr Wegzüge oder weniger Zuzüge gegeben oder beides, vermutet er. Er rechnet damit, dass der Wohnungsbau gedämpft wird, es also zu weniger Zuzügen kommt.

Mit wenigen Jahren Verzug wirken sich die Zahlen dann in der Betreuung der Kinder ab drei Jahren aus. Das kann zu einer Entspannung der Situation beitragen, das Problem der fehlenden Plätze aber nicht lösen. Nach der aktuellen Prognose werden im nächsten Kindergartenjahr 120 Plätze fehlen. Dass es Handlungsbedarf gibt, ist unbestritten.

In der Politik wiederholt sich dabei seit Monaten die immer gleiche Diskussion. Aus der Stadtverordnetenversammlung wird die Kritik laut, es dauere zu lange, bis Fortschritte erreicht werden. Der zuständige Stadtrat Bernhard Köppler (SPD) zählt verschiedene Gründe auf, warum es nicht schneller geht, unter anderem die schwierige Koordination, wenn der Betreiber der Einrichtung ein anderer ist als der Eigentümer des Gebäudes. Dies erschwert offenbar die Kommunikation mit den Genehmigungsbehörden.

Nachzuvollziehen sind die Abläufe für den Außenstehenden nicht immer. Der Magistrat hat unter anderem wegen dieser Probleme die Absicht, dass die Stadt neue Einrichtungen möglichst selbst betreut. Eine davon soll am Thüringer Weg entstehen, dort soll die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft bauen. Eine zweite wird bei der Neubebauung des einstigen Industriegeländes von Polar Mohr an der Homburger Straße eingerichtet - wie der Magistrat berichtete, verzögert sich das Vorhaben allerdings. Ohnehin noch einige Jahre wird es dauern, bis eine neue Kindertagesstätte auf dem Polar-Areal an der Hattersheimer Straße in Betrieb gehen kann.

Die Verwaltung bastelt daher nicht nur an Erweiterungen bestehender Einrichtungen im Stadtgebiet, sondern möchte möglichst schnell einen provisorischen Kindergarten in Containerbauweise einrichten. Mehrere Standorte wurden geprüft, derzeit sind noch zwei Grundstücke in der Kernstadt und in Marxheim im Rennen. Der Magistrat möchte den Standort erst nennen, wenn er sich auf ein Grundstück festgelegt hat.

Eine Reihe von Ideen, die aus dem Parlament kamen, wurde verworfen. Weder auf dem Gelände der Kurklinik in der Kurhausstraße noch am Exerzitienhaus ist ausreichend Platz vorhanden. Geprüft wurde auch der Parkplatz hinter der alten Bücherei, aber das Jugendamt des Kreises ist nicht damit einverstanden, wenn ein öffentlicher Weg über das Kindergartengelände führt. In der Stadtverordnetenversammlung brachten die Grünen noch die Container am Kreishaus ins Gespräch. Sie zogen den Antrag aber zurück, nachdem berichtet wurde, dass die Container bereits für einen anderen Zweck vorgesehen sind, wenn die Kreisverwaltung sie nicht mehr braucht. bt