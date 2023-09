Auf dem Weg zur „Essbaren Kreisstadt“

Initiative setzt auf Gemüse statt Stiefmütterchen / Am Wasserschloss und in Nord geht’s los

Hofheim - Die „Essbare Stadt“ soll jetzt Fahrt aufnehmen. Beim WIN-Fest auf dem Spielplatz an der Fichtestraße stellte sich die Initiative am vergangenen Sonntag erstmals der Öffentlichkeit vor. Sprecherin ist Katharina Kownatzki, die schon einige Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat.

Über den Film „Tomorrow“ sei sie im Corona-Herbst 2020 aufmerksam geworden auf das Projekt „Essbare Stadt“, berichtet die Marxheimerin. Im englischen Todmorden wurde es erstmals umgesetzt. Hier begann man bereits 2007, auf öffentlichen Flächen Gemüse anzupflanzen, das jeder für den Eigenbedarf ernten durfte. Das Konzept machte schnell Schule. In Deutschland war 2008 Andernach nördlich von Koblenz am Rhein die erste Stadt, die sich für „essbar“ erklärte. Heute gilt sie vielen als Musterbeispiel, das sogar Touristen anzieht.

Auch die Initiative aus Hofheim, die rund 18 aktive Mitglieder zählt, hat sich auf den Weg nach Andernach gemacht und ist begeistert zurückgekommen. Statt Stiefmütterchen oder Begonien stehen Tomaten oder Kohlrabi in den Pflanzbeeten vor Andernachs historischen Mauern und in der Parkanlage am Rhein genauso wie in moderneren Wohnvierteln. „Eigentlich ist Andernach ja für seinen Kaltwasser-Geysir bekannt“, weiß Katharina Kownatzki, doch mittlerweile verzeichne die Stadt im Internet deutlich mehr Suchanfragen zum Thema „Essbare Stadt“. Diese sei in Andernach auch noch zum Sozialprojekt ausgeweitet worden, denn hier fanden Langzeitarbeitslose eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die für viele wieder zu einer Stelle im ersten Arbeitsmarkt geführt habe, weiß Katharina Kownatzki.

Dass gemeinsames Gärtnern ohnehin viel mehr Spaß mache und sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund dabei ganz zwanglos begegneten, hat die Marxheimerin schon bei den „Gemüseheldinnen“ in Frankfurt erfahren. Katharina Kownatzki hatte sich 2020, nachdem sie das Thema „Essbare Stadt“ entdeckt hatte, auf die Suche nach einem Projekt in diese Richtung gemacht und war so auf die Initiative in der Main-Metropole gestoßen. Dabei habe sie sehr viel über das Prinzip der Permakultur gelernt, das auch in Hofheim Anwendung finden soll. Diese Art des Gärtnerns verlangt einiges Vorwissen. Ziel ist, dass ein Ökosystem entsteht, in dem sich Pflanzen dann als Nachbarn gegenseitig stärken und daher auch Schädlinge weniger eine Chance haben. Daher gehört die Vermittlung entsprechender Grundlagen zu den ersten Zielen, die sich die Initiative für Hofheim gesetzt hat. Die Gruppe war übrigens ursprünglich beim BUND entstanden, sei aber für diesen jetzt einfach zu groß geworden, so dass man anstrebe, einen eigenen Verein zu gründen, sagt Katharina Kownatzki.

Ein Logo hat die Gruppe schon von Künstlerin Heidi Werkmann erhalten: Ein „Gartenvogel“ wirbt auf einem ersten Flyer nun für die „Essbare Stadt“. Zwei Projekte auf dem Weg zu einer solchen stehen zudem bereits fest: Am historischen Wasserschloss soll ein Beet angelegt werden, für ein weiteres stellt die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) zwischen ihren Häusern an der Fichtestraße ein Stück Wiese zur Verfügung. „Das wird unser Pilot-Projekt mit der HWB“, freut sich Sprecherin Katharina Kownatzki.

Für Mittwoch, 13. September, ist im Kinder- und Familienhaus Freche Spatzen, Fichtestraße 20, ein erstes Treffen für alle Interessierten geplant. Wer Lust hat, mit „Hacke, Spaten und Geduld ans Werk“ zu gehen, wie es auf dem Flyer der Initiative heißt, kann sich auch jetzt schon für eine Rundmail anmelden, um über alle künftigen Termine und Workshops auf dem Laufenden zu sein. Dafür braucht es die Angabe von Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Sprecherin der Initiative ist per E-Mail erreichbar unter Katharina. Kownatzki@gmx.net

+ Der Gartenvogel ist das Markenzeichen der Initiative. werkmann © Heidi Werkmann