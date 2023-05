L 3011 wird voll gesperrt

Arbeiten gehen bis Oktober

Hofheim - Es ist sicher nicht so, dass es die Lorsbacher kaum erwarten können, bis die L 3011 nach Hofheim voll gesperrt wird. Trotzdem wurde die Frage oft gestellt, und Hofheims Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU) konnte vor dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung jetzt erstmals einen konkreten Termin nennen. Demnach wird die Strecke von Montag, 19. Juni, an gesperrt. Wobei die Stadt die Dinge nicht in der Hand hat - die Sanierung der Stützwand zum Mühlgraben hin ist ein Projekt der Landesstraßenbehörde Hessen Mobil.

Bereits nach Pfingsten beginne die Ertüchtigung des Heinrichsweges, so Exner. Bekanntlich soll der Waldweg zwischen der Kurhausstraße in Hofheim und der Talstraße in Lorsbach in einen Zustand versetzt werden, der es erlaubt, dass dort Rettungsfahrzeuge fahren können. Diese Arbeiten sollen zwei bis drei Wochen dauern; der Weg wird dann abschnittsweise gesperrt. Für den allgemeinen Fahrzeugverkehr ist er nicht vorgesehen - die offizielle Umleitungsstrecke wird über Eppstein, Fischbach und Kelkheim-Mitte ausgeschildert.

Die Vollsperrung werde bis Mitte Oktober dauern, berichtete Erster Stadtrat Exner, „in der Hoffnung, dass es nicht mehr wird“. Die Stadt arbeite daran, die Auslaufflächen für die Pferde und den Lagerplatz des Reiterhofes zu verlegen.

In der Bauphase nach der Vollsperrung wird es eine provisorische Fahrbahn über die Grundstücke des Reiterhofes und der Kläranlage geben. bt