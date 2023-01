Ziel ist maßvoller Weingenuss

Städtische Vinothek schließt sich Initiative an

Hochheim - Zweifellos stehen Wein und Sekt stehen für Genuss mit Kulturwert. Damit dies auch so bleibt, engagiert sich die europäische und internationale Weinbranche in der gemeinsamen Initiative „Wine in Moderation“ (WiM) für den verantwortungsvollen moderaten Umgang mit Wein und Sekt. „Wie auch der Rheingauer Weinbauverband, steht die Hochheimer Winzerschaft ebenso hinter dem Grundgedanken des verantwortungsvollen Umgangs mit Wein und Sekt und begrüßt den Beitritt der Stadt Hochheim zur Initiative.“, erklärt dazu Martin Mitter, Vorsitzender des Hochheimer Weinbauvereins. „Bewusst entscheiden, bewusst genießen, bewusst verzichten - dies sei die Botschaft! Nur so würden Wein und Sekt zu einer gesunden Lebensweise passen.

„Ziel ist es, Wein weiterhin als Kulturgut zu schützen und den maßvollen Weingenuss zu etablieren“, heißt es in einer städtischen Mitteilung zu diesem Thema. Unter dieser Botschaft werde seit Eröffnung der Hochheimer Tourist-Info und Vinothek im Rathaus im Sommer 2021 der Wein und Sekt zum Verkauf und zum Verkosten angeboten. Neben Wein und Sekt sind alkoholfreie Alternativen wie Trauben- oder Apfelsecco sowie verschiedene Traubensäfte der lokalen Winzer im Angebot. In den Schulungen für die Mitarbeiterinnen der Vinothek war das Themenfeld bereits präsent und werde immer wieder durch Fortbildung aufgefrischt, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung betonte.

Nun hat sich die Kommune der Initiative „Wine in Moderation“ angeschlossen und möchte dem Thema damit einen höheren Stellenwert geben. So wird bei der Veranstaltung „Taste’n’talk“, die an jedem dritten Dienstag im Monat stattfindet, auf die Leitlinien von „Wine in Moderation“ hingewiesen. Die Teilnehmer sollen so für den verantwortungsvollen Weingenuss sensibilisiert werden.