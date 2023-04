Sattelzug rammt Opel

Autofahrer wird schwer verletzt

Hochheim - Am Dienstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall am Wiesbadener Kreuz zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein 55-Jähriger fuhr mit einem Opel auf der A 3, im Baustellenbereich des Wiesbadener Kreuzes in Höhe der Gemarkung Hochheim, in Richtung Frankfurt. Als ein Sattelzug von der mittleren Spur auf den rechten Fahrstreifen wechselte, erfasste er den Opel, der dadurch vor den Sattelzug gedreht und dann in die Luft und auf die Gegenfahrbahn katapultiert wurde. Dort kollidierte er mit einem Audi und einem Renault. Der Opel-Fahrer wurde schwer, der Audi-Fahrer leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf 44 000 Euro. red