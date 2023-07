Regionalpark-Gesellschaft schaut in die Röhre

Neue Rutsche im Spielpark nach Unfällen wieder geschlossen / Kontrolle mit Hersteller

Hochheim - Wie ein Leuchtfeuer zeichnen sich die gelben, roten und orangefarbenen Stützen des Klettergerüsts vor dem grauen Himmel ab. Vom höchsten Punkt des Turms windet sich eine metallisch glänzende Rutschbahn den Hang herunter. Das auffällige Spielgerät soll der neueste Besuchermagnet auf dem Gelände des Hochheimer Spielparks werden. Dieser Plan ging bislang jedoch nicht auf. Schon kurz nach der Eröffnung mussten die Verantwortlichen der Regionalpark-Gesellschaft Mainportal in die Röhre gucken - sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne.

Zunächst wurde die neueste Attraktion noch freudig gefeiert. Vertreter der Stadt Hochheim und des Main-Taunus-Kreis hatten den Rutschenturm am Freitag vor einer Woche eröffnet. Nur drei Tage nach dem Start ließ die Polizei den Aufstieg zu der Metallröhre allerdings wieder sperren. Vorausgegangen waren mehrere Beschwerden über Schürfwunden und blaue Flecken. Manche hätten kritisiert, dass das Gefälle der Rutsche zu steil sei, berichtet Mainportal-Geschäftsführer Mathias Bausback dieser Zeitung.. Die 28 Meter lange Röhre überwindet eine Höhe von 14 Metern.

Ausschlaggebend für die jetzige Sperrung war jedoch ein Unfall, der sich vor einer Woche ereignete. Ein Vater sei am Sonntag zusammen mit seinem Kind gerutscht und habe sich eine Schnittwunde über dem Auge zugezogen, erläutert Bausback. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zum Hergang des Unfalls kann der Geschäftsführer nur das sagen, was aus Kommentaren im Internet hervorgeht. Scheinbar habe sich der Mann in der Rutsche gedreht und sei mit dem Gesicht auf dem Metall gelandet. Auf Nachfrage erläutert Bausback, dass die Röhrenrutsche zwar für Erwachsene zugelassen sei. Allerdings sei vorgesehen, dass Nutzer alleine in die Röhre steigen. Das Angebot sei für Kinder ab sechs Jahren konzipiert, die das Spielgerät alleine nutzen können.

Der Mainportal-Chef räumt jedoch ein, dass am vergangenen Sonntag wohl „etwas schief gelaufen“ sei. Im Gespräch mit dem Bürgermeister und der Polizei habe man sich deshalb entschlossen, den Betrieb auszusetzen. Nun galt es, dem Rätsel der Verletzungen auf die Schliche zu kommen.

Dazu trafen sich Verantwortliche der Regionalpark-Gesellschaft gestern Vormittag mit Vertretern der Herstellerfirmen zum ausgiebigen Rutschentest. Sechs Personen schwangen sich mit verschiedenen Hosen und einer Polyesterdecke in die Röhre. Außerdem seien die Experten barfuß nach oben geklettert um mögliche Gefahrenquellen von Innen zu kontrollieren. „Auf Polyester geht es ab wie Hölle“, stellt Mathias Bausback fest. Mit Jeans müssen man sich hingegen abstoßen, um ordentlich voran zu kommen.

Der Geschäftsführer hält fest, dass die Rutsche vom TÜV abgenommen sei und das Gefälle von 30 Grad am unteren Ende der festgelegten DIN-Norm liege. Damit sei die neue Rutsche weniger steil als das Vorgängermodell am gleichen Standort. Allerdings sei die neue Röhre etwas länger und habe zwei Kurven mehr.

Als mögliche Unfallursachen identifizierten die Prüfer gestern drei Punkte: An den Oberlichtern, die an mehreren Stellen in die Röhre eingelassen sind, gebe es winzige Absätze von ein bis zwei Millimetern, an denen man sich möglicherweise schneiden könne, berichtet Bausback. Darüberhinaus sei ein leichter Versatz beim Übergang zum letzten Rutschenelement festgestellt worden, und einige dicke Schweißnähte sollen ausgebessert werden. Mainportal will diese Punkte in den kommenden zwei Wochen bearbeiten.