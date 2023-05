Neuer Turm für den Spielpark

Teilen

Mit einem Hubsteiger und einem Kran brachten die Arbeiter auf einem Hügel die Bauteile des neuen Spielturms in Position. © Kröner, Sascha

Startpunkt für eine 28-Meter-Rutschpartie wurde mithilfe eines Krans aufgebaut

Hochheim - Familien und Kinder waren in der vergangenen Woche nicht im Hochheimer Spielpark anzutreffen. Die Freizeitfläche am Stadtrand ist derzeit für Besucher gesperrt. Trotzdem herrschte am Freitag reges Treiben am höchsten Punkt des Geländes. Schon vom Parkplatz aus konnte man Arbeiter erkennen, die den neuen Spielturm auf einem rund sieben Meter hohen Hügel errichteten. Am Fuß der Erderhebung stand ein massiver Kranwagen, dessen Ausleger bis über den Hügel reichte. Mithilfe des schweren Geräts brachten die Fachleute den insgesamt fünf Tonnen schweren Turm in Position.

Zunächst wurde das Grundgerüst des Turms auf der Hügelspitze aufgerichtet. Dann folgten weitere dekorative Stangen, die rund um das Spielgerät befestigt wurden und über dessen höchsten Punkt hinausragen. Die Metallkonstruktion löst einen alten Holzturm am selben Standort ab. Über aufsteigende Netze, die die Stockwerke des Turms bilden, gelangen Kletterer künftig zum höchsten Netz in sieben Meter Höhe. Dort befindet sich die Öffnung einer Rohr-Rutschbahn, die gestern Vormittag noch nicht installiert war. Die 28 Meter lange Rutsche bringt Besucher zurück zum Fuß des Hügels und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 14 Metern. Die Erneuerung des Blickfangs war aufgrund schlechter Witterung um mehrere Monate verschoben worden. Bauherr des Projektes ist die Regionalpark MainPortal GmbH. Deren Geschäftsführer Mathias Bausback weist darauf hin, dass auch die Landschaft selbst im Laufe der Arbeiten neu gestaltet wird. So soll künftig ein spiralförmiger Weg um den Hügel herum bis zum Turm führen. Damit werde sichergestellt, dass auch Eltern und Großeltern das Spielgerät leicht erreichen können. Bisher hätten die Erwachsenen meist unten gewartet, weil es keinen befestigten Zugang gab. Die Kosten für Turm und Hügel betragen rund 500 000 Euro. Die Hälfte dieses Betrags erhält MainPortal als Fördermittel von der Gesellschaft Regionalpark Ballungsraum RheinMain und dem Land Hessen. Die laufenden Arbeiten stellen jedoch nur den ersten von drei Bauabschnitten auf dem Weg zur Neugestaltung des Spielparks dar. Nach den Sommerferien sollen die Arbeiten am Rand des Geländes fortgesetzt werden. Geschäftsführer Bausback erläutert, dass der bestehende Weg nicht ganz abgeschlossen sei. Das fehlende Stück solle in diesem Jahr ergänzt werden, so dass ein Rundweg entsteht. Im Umfeld des Weges lässt MainPortal eine Boulebahn und weitere kleine Spielgeräte errichten. Die durchgehende Verbindung erleichtere künftig außerdem auch die Grünpflege, erläutert Bausback. Für die Arbeiten entlang der Wege sind Kosten von rund 120 000 Euro eingeplant.

Der dritte Bauabschnitt soll dann im nächsten Jahr folgen. Dann will sich MainPortal dem zweiten Hügel auf der Freizeitfläche widmen. Nach Angaben des Geschäftsführers soll die bestehende Hängebrücken-Landschaft abgerissen und durch ein neues Spielgerät ersetzt werden. Die endgültige Auswahl sei noch nicht getroffen.

Mathias Bausback geht davon aus, dass die schweren Arbeiten des ersten Abschnitts Ende des Monats abgeschlossen sind. Dann folgen zunächst nur Pflanzarbeiten. Der Spielpark soll schrittweise wieder für Besucher öffnen. Der Geschäftsführer bittet Besucher, sich die genauen Informationen online über www.mainportal.de zu holen.

Einige der Spielgeräte, die derzeit mit Flatterband abgesperrt sind, müssen aber definitiv noch bis in den Sommer hinein auf ihre Freigabe warten. Dort brüte momentan der Spatz, erklärt Bausback die tierische Verzögerung.