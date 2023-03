Kritik an Berliner Platz

FDP-Chef Cattepoel schlägt Wohnbebauung als mögliche Option vor

Hochheim - Mächtig vom Leder gezogen hat der bisherige und dann wiedergewählte Vorsitzender Constantin Cattepoel auf der Hauptversammlung des FDP-Ortsverbandes Hochheim. Dabei hatte der FDP-Chef eigentlich allen Grund zur Freude, denn mehrere neue liberale Mitglieder aus Hochheim und Massenheim wurden auf der Versammlung begrüßt.

Auf der Versammlung wurde zudem ein neuer Vorstand gewählt. Cattepoel wurde erneut als Vorsitzender vorgeschlagen und nutzte die Gelegenheit zur Darstellung seiner Standpunkte und zur Kritik - indirekt auch an seinem Parteifreund Dirk Westedt, der als Bürgermeister im Rathaus amtiert. Auffallend in diesem Zusammenhang ist, dass der FDP-Vorsitzende den liberalen Rathauschef nirgends lobend erwähnt hat. Zumindest nicht in der offiziellen Mitteilung, die von den Hochheimer Liberalen an die Presse geschickt wurde.

Dass es öfters erheblich knirscht hinter den Kulissen des Rathauses ist bekannt. Traf dies aber meist auf die Mitglieder von anderen Parteien zu, so kam es zudem schon oft zu - gelinde geschrieben - Irritationen bei den eigenen FDP-Freundinnen und -Freunden über Aussagen von Dirk Westedt.

EHRUNG Herbert Lauer ist für 25-jährige Mitgliedschaft bei den Liberalen geehrt worden. Er engagierte sich als Stadtverordneter sowie als Mitglied in FDP-Landesausschüssen, was sein außergewöhnliches Engagement zeigt. red

Cattepoel kritisierte, dass es in Hochheim eine Regulierungswut gebe, bei der über Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen diskutiert würden, die wahllos und nach politischem Willen plötzlich Gebäude träfen, die nicht dem Denkmalschutz unterlägen und vorschreiben würden, wie Vorgärten zu gestalten sind. „Bereits durch die Baumschutzsatzung finden Eigentumsverletzungen statt, und die sogenannte Katzenschutzsatzung“ sei ein Kuriosum für nur eine betroffene Katze, meint der FDP-Mann in einer Mitteilung. Constantin Cattepoel konnte sich dabei einen Seitenhieb auf den Initiator für die Katzenschutzsatzung, nämlich die SPD-Fraktion, nicht verkneifen. Er wünsche sich von der SPD genau so viel Engagement beim geförderten Wohnbau wie bei der Katzenschutzsatzung, meinte Cattepoel ironisch.

Ebenfalls noch aus der Zeit der einstigen SPD-CDU-Koalition stammt der nächste Kritikpunkt des FDP-Mannes. Der Berliner Platz sei ein schlimmer Anblick. Nach Cattepoels Auffassung sollte dort eine Wohnbebauung als mögliche Option diskutiert werden. Ein weiterer teurer Platz werde nicht benötigt, und die dadurch eingesparten Millionen Euro könnten in die Aufwertung des existierenden Geländes an der Alte-Malzfabrik investiert werden, das auch Standort für ein Seniorenheim ist. Denn die Senioren- und Pflegebetreuung sollte in einem gleichwertigen Fokus wie die Kinderbetreuung stehen, meinte der Liberale. Zudem müsse das geplante Pflegeheim endlich gebaut werden, und über die Verzögerungen müsse diskutiert werden. Er forderte zudem den Ausbau der Schulen und eine Sporthalle für die Astrid-Lindgren-Schule.

Cattepoel wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmten die Mitglieder Richard Schmidt. Uwe Burdinski wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Dr. Thomas Kröger und Andreas Kast sind neue Beisitzer im Vorstand. Karin Bender, Gräfin Dr. Martha Westerholt und Inge Wirag behielten die Positionen als Beisitzerinnen.