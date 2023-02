Fußgänger angefahren

25-Jähriger bei Unfall verletzt

Hochheim - Ein Passant ist am Dienstag an einem Zebrastreifen angefahren und verletzt worden. Mehrere Zeugen riefen die Polizei und den Rettungsdienst gegen 19 Uhr in den Breslauer Ring, da dort ein Fußgänger beim Überqueren eines Fußgängerüberweges angefahren worden war. Ein 37-Jähriger war mit einem Mercedes im Breslauer Ring in Richtung des Dresdener Rings unterwegs. An einem Fußgängerüberweg übersah er offenbar einen 25-Jährigen, der die Straße überquerte, und fuhr gegen ihn. „Der Fußgänger wurde hierbei auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden, wo der Verletzte liegen blieb. Mehrere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den Verletzten. Der 25-Jährige wurde nach erster Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei. red