Windhose verwüstet Okriftel

Teilen

August Dominicus Bügler (links) und sein Sohn richten die Zäune wieder auf, die am Abend zuvor umgeweht wurden. kröner (2) © Kröner

Bäume entwurzelt und Ziegel von Dächern gerissen / Dank an Einsatzkräfte

Hattersheim - Wenige Minuten Sturm reichten aus, um den Stadtteil Okriftel auf den Kopf zu stellen. Das sonst so ruhige Örtchen war Zentrum eines heftigen Unwetters am Donnerstagabend. Am Tag danach bot sich ein Bild der Verwüstung: Die Ränder vieler Straßen waren von Ästen, abgeknickten Bäumen und dem Absperrband der Polizei gesäumt. Je weiter man sich Richtung Mainufer bewegte, desto auffälliger wurden die Spuren der Zerstörung. Wie Stadtbrandinspektor David Tisold gestern mitteilte, war der Auslöser der Verwüstung eine Windhose mit einer Breite von rund 500 Metern, die direkt am Fluss entlang fegte. In dieser Schneise entwurzelte die Naturgewalt Bäume und riss Ziegeln von den Dächern.

„Ich habe gedacht, die Welt geht unter“, erzählt August Dominicus Bügler. Der Schausteller hat die extremen Windstärken am Donnerstag so hautnah miterlebt, wie kaum jemand sonst. Seine Familie betreibt den mobilen Hüpfburgenpark „Kids Funny Land“, der gerade auf den Okrifteler Mainwiesen gastiert. Genau dort braute sich das Unwetter vor seinen Augen zusammen.

Auf einmal ist alles schwarz geworden, erinnert sich Bügler. „So ein Gewitter habe ich noch nie gehört.“ Es habe so geklungen, als ob Flugzeuge direkt über den Platz donnern. In diesem Moment habe er seinem Sohn zugerufen, dass sie im Wohnwagen Schutz suchen müssen. Im dem Anhänger hätten sie sich dann unter einem Eichentisch verschanzt, erzählt der Betreiber des Parks. Die Luft in den Hüpfburgen war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelassen. „Das war unser Glück“, meint August Bügler. „Sonst hätte es die aus den Verankerungen gerissen.“ Schäden gab es dennoch. Er wisse noch nicht wie viel Material betroffen ist. Zunächst ist er aber froh, dass ihm und seiner Familie nichts passiert ist. „So einen Sturm wie hier, habe ich noch nie gesehen.“

Auch einige Meter weiter Richtung Ortsmitte gibt es Okrifteler, die das Unwetter so schnell nicht vergessen werden. „Es war heftig“, sagt Wilfried Kress, der hinter dem Festplatz am Okrifteler Wäldchen wohnt. Er habe nur noch eine dichte Regenmasse vor seinem Fenster gesehen. Eine Zeltplane sei während des Sturms weggerissen worden. Während Kress berichtet, taucht ein verunsicherter Radfahrer aus Richtung des Wäldchens auf. Er suche einen Radweg nach Sindlingen, komme aufgrund der großen Schäden aber nicht mehr weiter: „Es ist alles abgesperrt.“

Selbst nördlich der Sindlinger Straße waren gestern noch Folgen der Extremwetters zu sehen. An der Einfahrt zur Karl-Staib-Straße zeugten mehrere abgebrochene Bäume davon, dass die Windhose auch dort gewütet hatte. Eine Frau aus der nahe gelegenen Feldbergstraße berichtet, wie sie den Höhepunkt des Unwetters erlebt hat. „Erst waren es nur ein paar Regentropfen“, so die Okriftelerin. Dann habe es plötzlich einen Schlag getan und Ziegel seien vom Nachbardach herunter gekommen. Ein Pavillon in ihrem Garten habe der Wind angehoben und zerrissen. „Es war echt unheimlich“, erinnert sie sich.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren am Donnerstag bis 4 Uhr nachts auf den Beinen. Gestern rückten sie erneut aus, um verbliebene Schäden zu beseitigen und Wege abzusichern. Aus Sicht von David Tisold war es ein großes Glück, dass niemand verletzt wurde. Der Stadtbrandinspektor zählt für seine Leute 94 Einsatzstellen. 85 Aktive der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen, um lose Dachziegel zu entfernen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Unterstützung erhielten die Hattersheimer von Spezialfahrzeugen aus Eschborn, Bad Soden und Flörsheim. Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) besuchte das Mainufer gestern, um den Einsatzkräften zu danken und sich mit Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) ein Bild der Lage zu machen. Wintermeyer stellte fest, dass die Hilfsinfrastruktur funktioniere. Gleichzeitig warb er für eine verpflichtende Elementarschadenversicherung, da Extremwetterereignisse zunähmen und Privatpersonen die drohenden Kosten nicht mehr stemmen könnten. Die Landesregierung stehe hinter der bundesweiten Einführung einer solchen Versicherung. Die Feuerwehr warnt die Hattersheimer derweil, wachsam zu bleiben.

Radler mussten wegen der umgestürzten Bäume umkehren. © Kröner