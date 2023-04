Wehr löscht Zimmerbrand

Mann aus Obergeschoss gerettet

Hattersheim - Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten kurz nach ihrer Alarmierung einen Brand löschen. Am Freitag, gegen 20.24Uhr, wurden die Feuerwehren im Stadtgebiet zu einem Gebäudebrand an der Rheinstraße in Okriftel gerufen. Ein Passant hatte bemerkt, dass Flammen aus dem Fenster eines Hauses schlugen und den Notruf 112 gewählt. Bei der Ankunft der Feuerwehr stand ein Zimmer im Obergeschoss der Obdachlosenunterkunft bereits lichterloh in Flammen. Das gesamte Geschoss war stark verraucht. „Dank des schnellen Handelns der Feuerwehr konnte eine Person, die sich an einem Fenster bemerkbar machte, über eine Steckleiter gerettet werden. Vier weitere Bewohner hatten sich bereits eigenständig ins Freie retten können“, berichtete der Pressesprecher der Hattersheimer Feuerwehr, Sebastian Baum. Mit dem Einsatz von mehreren Atemschutztrupps konnte der Brand schnell gelöscht werden. Das erste Obergeschoss des Gebäudes ist nicht mehr bewohnbar. Zwei Personen mussten daher von der Stadt anderweitig untergebracht werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu werden durch Brandexperten der Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen. red