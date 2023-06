Waldbrand, dann Feuer unterm Dach

Zwei Einsätze der Feuerwehr

Hattersheim - Zweimal musste die Hattersheimer Feuerwehr am Samstag ausrücken. Am Nachmittag löschte sie einen Waldbrand im Bereich des Sterntalerwegs. Rund 100 Quadratmeter Unterholz und eine leerstehende Holzhütte standen in Flammen. Mit mehreren D- und C-Rohren wurde eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Einsatzkräfte legten eine lange Schlauchleitung durch ein Getreidefeld, um genügend Wasser zur Verfügung zu haben. Unterstützt wurde der Einsatz von der IuK-Gruppe (Informations- und Kommunikationsgruppe), die mit einer Drohne den Einsatzleiter aus der Luft unterstützte.

Einen, so die Polizei, „kräfteintensiven Einsatz“ gab es am Abend beim Brand in einem Reihenhaus. Laut Feuerwehr wurden insgesamt acht Atemschutztrupps eingesetzt, um den Brand zu löschen, die Nachbarhäuser zu kontrollieren und die Gebäude zu entrauchen. 63 Einsatzkräfte seien inklusive Rettungsdienst und Polizei im Einsatz gewesen.

Das Feuer in einem Gebäude im Rotkäppchenweg war gegen 21.49 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits selbstständig nach draußen begeben. Sie gaben an, dass eine im Schlafzimmer installierte Klimaanlage Feuer gefangen habe. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, so die Polizei. Die Wohnung sei bis auf weiteres nicht bewohnbar. Sie wurde vom Technischen Hilfswerk gesichert. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 100 000 Euro. red