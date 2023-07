Stolze Kinder-Parlamentarier

Eddersheimer Schüler präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit

Hattersheim - Das Kinderparlament der Eddersheimer Schule hatte Ende Juni seine zweite Sitzung, in der die jungen Abgeordneten all ihre bisher eingereichten Anträge präsentierten und berichteten, was daraus geworden ist. Die Kinder-Parlamentarier haben bisher fünf Anträge für ihre Schule und ihren Stadtteil eingereicht. Dabei ging es um Mülleimer mit Hundekottütenspendern am Ende der Straße „Am Weißen Stein“/Beginn des Feldes Richtung Posten 19 Weg, Fahrrad- und Rollerständer für den Schulhof, Holzfiguren zur sichereren Gestaltung des Schulwegs, die bessere Pflege der Spielplätze und die Anschaffung von Hochbeeten für den Schulhof.

Die Kinder entschieden sich, ihr Jahresbudget von 900 Euro für die Anschaffung eines Hochbeets zu nutzen. Gemeinsam mit den Lehrerinnen haben sie Beete aus zertifiziertem Holz bei einem Schreiner aus Deutschland bestellt, die der Hausmeister der Schule dann aufbaute. Zusätzlich hat der Förderkreis der Eddersheimer Schule 300 Euro gespendet, und die vierten Klassen haben einen Waffelverkauf organisiert, mit dem nochmals 300 Euro eingenommen wurden. Die Erde für die Hochbeete wurde gespendet. Die Klassen 4b und 4c verteilten die Erde in den Beeten und bepflanzten diese. Insgesamt wurden drei Beete angelegt, ein Duftbeet, ein Bienenbeet und ein Gemüsebeet. Stadtverordnetenvorsteher Georg Reuter schenkte den Kindern am Sitzungstag noch Pflanzgut und Sonnenblumenkerne zum Einpflanzen.

Kinder bemalen Figuren, Stadt stellt sie auf

Auch der Antrag auf Holzfiguren zur sichereren Gestaltung des Schulwegs konnte umgesetzt werden. Dafür hat der Stadtverordnetenvorsteher den Kindern sechs Holzfiguren spendiert. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b haben diese bemalt und sich Texte für die Sprechblasen wie „Vorsicht Kinder!“ ausgedacht. Die Aufstellung der Figuren erfolgt durch die Stadt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Ebenso können die restlichen Anträge der Kinder verwirklicht werden. Die Mülleimer mit Hundekottütenspendern werden von der Stadt aufgestellt und auch der Wunsch zur Verbesserung der Pflege der Eddersheimer Spielplätze wurde bereits umgesetzt. Die Fahrrad- und Rollerständer werden durch den Schulträger Main-Taunus-Kreis erweitert, die Schule erhält 32 neue Fahrradstellplätze und 64 neue Rollerstellplätze. Am Ende der Sitzung erhielten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Urkunden für die Mitarbeit im Kinderparlament. red