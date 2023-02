Selim Balcioglu soll kandidieren

Heute entscheiden die Delegierten, ob Selim Balcioglu als Kandidat für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert wird.

Der Hattersheimer Parteichef ist Wunschkandidat der SPD für den Wahlkreis 33

Hattersheim - Im besten Alter, dynamisch und durchsetzungsstark: So könnte man einen Mann beschreiben, der vielleicht bald bei den Sozialdemokraten für Furore wird. Es geht um Selim Balcioglu, Stadtverordneter und Vorsitzender der Hattersheimer SPD. Er wird vom SPD-Unterbezirksvorstand als Landtagskandidat vorgeschlagen. Seine Nominierung soll am heutigen Mittwoch bei der Wahlkreisdelegiertenkonferenz für den Wahlkreis 33 (Main-Taunus West) erfolgen, die in Hofheim abgehalten wird. Falls Selim Balcioglu als Kandidat für den Wahlkreis 33 nominiert wird, hat der Hattersheimer mit CDU-Kandidat Axel Wintermeyer einen übermächtigen Rivalen um das Direktmandat. Sechs Mal hat Wintermeyer bisher das Direktmandat gewinnen können.

Mit dem Hattersheimer SPD-Chef ist ein gänzlich neuer Typ von Politiker im Kandidaten-Karussell vertreten, der nicht davor zurückschreckt, seiner eigenen Partei die Meinung zu sagen, wenn es seiner Meinung nach notwendig ist. Als Sohn einer Gastarbeiterfamilie ist Selim Balcioglu in Bad Schwalbach geboren und in Taunusstein aufgewachsen. Später hat er in Wehen und bei Mainz 05 und Fußball gespielt. Die Arbeit hat er schon früh kennengelernt. Als Jugendlicher hat er Zeitungen ausgetragen und als Reinigungskraft gearbeitet, um sich Taschengeld zu verdienen. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und hängte noch ein Studium zum Finanzfachwirt dran. Außerdem studierte er noch Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht, allerdings habe er aus Zeitgründen diese beiden Studiengänge nicht abgeschlossen. Denn Selim Balcioglu hatte sich da bereits selbstständig gemacht und musste sich um sein Geschäft kümmern. Klare Kante will der Unternehmer, der sich als erfolgreicher Geschäftsmann längst in Hattersheim etabliert hat, in der Politik zeigen. Der 41-Jährige scheut nicht vor harten Auseinandersetzungen bei Diskussionen zurück. Er sagt auch unangenehme Wahrheiten, wenn er der Meinung ist, der Zeitpunkt dafür sei richtig. Selim Balcioglu zeichnet aus, dass er bereit ist, sich andere Argumente anzuhören. Dabei ist Selim Balcioglu immer geradeheraus. Er mag das verbale Lavieren und „Drumherumgerede“ nicht. Von Klientelpolitik hält er übrigens nicht viel, denn Chancengleichheit müsse für alle gelten.

Aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie stammend, habe er sich wegen seiner Herkunft mehr anstrengen müssen als andere. Das habe ihn geprägt und dies habe ihn mental stark gemacht, weil er sich durchsetzen wollte und musste. Die Lebenseinstellung, dabei auch Niederlagen wegzustecken und weiterzumachen, fehle oft bei jungen Menschen. Mit diesem Durchsetzungsvermögen ausgestattet, ist Selim Balcioglu ein Realist, der manches Mal scharf formuliert, um zu polarisieren. Der Ehemann und Vater von drei Kindern sieht es als seine Pflicht an, bei bestehenden negativen Zuständen darüber zu reden und Änderungen zu initiieren.

CDU-HOCHBURG Der Wahlkreis 33 umfasst die Städte Hofheim, Hattersheim, Flörsheim, Hochheim und Kriftel. Sechs Mal hat Axel Wintermeyer (CDU) seit 1999 das Direktmandat in dem Wahlkreis gewonnen. Zuvor hatte das Urgestein der hessischen CDU, der Flörsheimer Georg Badeck, ab dem Jahr 1970 ebenfalls an erster Stelle gelegen. Vor Badeck war der Krifteler Josef Wittwer der Wahlsieger für die Christdemokraten gewesen. Seit dem Jahr 1960, also nun insgesamt über einen Zeitraum von über sechs Jahrzehnten, war der Wahlkreis immer direkt von einem CDU-Kandidaten gewonnen worden. meh

Die Themen für seinen Wahlkampf sind klar abgesteckt. Selim Balcioglu möchte eine bessere frühkindliche Erziehung und setzt sich für kostenfreie Kinderbetreuungsangebote ein. Als Vater von drei Kindern wisse er um die Belastungen von Familien durch die Gebühren für die Kinderbetreuung, die von den Erziehungsberechtigten getragen werden müssen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie der Klimaschutz und die Energiewende gehören zu seinen Wahlkampfthemen, mit denen er punkten möchte. Jeder müsse jeder in der Lage sein, die Kosten für Energie zahlen zu können, nennt Selim Balcioglu einen weiteren Punkt, der ihn umtreibt.

Und bei allen derzeitigen Problemen dürfe nie außer acht gelassen werden, dass die jetzigen Entscheidungsträger an den Schaltstellen in der Politik und den Unternehmen für die Zukunft der jungen Generation ein Vermächtnis hinterlassen müssten, das für diese noch lebenswert sei.

Zu seiner Kandidatur wollte der 2014 nach Hattersheim gezogene Selim Balcioglu auf Anfrage dieser Zeitung gar nichts sagen. Er wolle die Entscheidung der Wahlkreisdelegiertenkonferenz abwarten.