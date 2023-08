Schild-Bürgerstreit an der Ölmühle

Nicht rechtens: Die auf dem Schild ausgewiesenen Parkplätze sind in Wahrheit öffentliche Stellplätze. kröner

Beschilderung weist öffentliche Parkplätze als Eigentum des Restaurants aus / Verwunderung im Rathaus

Hattersheim - Es gibt Hattersheimer, die die jüngsten Entwicklungen auf dem Parkplatz am Schwarzbach als Schildbürgerstreich bezeichnen würden. In Wahrheit ist die Diskussion um die Stellplätze aber wohl eher ein Schild-Bürgerstreit. Denn Schilder stehen im Mittelpunkt der Verwirrungen. Die schriftlichen Hinweistafeln tauchten vor einigen Tagen erstmals auf dem Parkplatz neben der Hattersheimer Kleingartenanlage auf. Urheber ist die Projektgesellschaft Horn - Entwickler des Wohngebiets auf der anderen Seite des Bachs und Betreiber des dortigen Restaurants Ölmühle.

Die Schilder beziehen sich auf einen Teil der Stellplätze, der kürzlich nummeriert wurde. Dieser Bereich wird auf dem Schild als Gästeparkplatz der Ölmühle ausgewiesen. „Die Parkplätze 1 - 25 sind unser Eigentum und nur unseren Gästen vorbehalten“, erklären die Restaurantbetreiber auf der Tafel unmissverständlich. Darunter wird in roter Schrift davor gewarnt, dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge sofort kostenpflichtig abgeschleppt werden. Die Botschaft ist klar: Spaziergänger oder Nutzer der Kleingartenanlage, die auf den gekennzeichneten Plätzen parken, haben widerrechtlich das Eigentum der Gaststätte belegt. Verwunderlich daran ist nur, dass kein einziger Parkplatz tatsächlich der Ölmühle gehört. Dies versichert Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung.

Vorausgegangen war eine Pressemitteilung der Hattersheimer SPD, die das Thema etwas überspitzt aufgegriffen hat. Die Beschilderung habe bei vielen Bürgern für Verwunderung und Ärger gesorgt, schreiben die Sozialdemokraten und werfen die Frage auf, wie es zum Verkauf der Parkplätze kommen konnte. Solch ein Vorgehen hätte nämlich von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt werden müssen. „Handelt der Restaurantbetreiber also eigenmächtig, um der prekären Parkplatzsituation an der Ölmühle Abhilfe zu verschaffen?“, fragt die SPD. Da das Ordnungsamt bereits Strafzettel an Falschparker verteilt habe, sei dies schwer vorstellbar. Die Oppositionspartei wirft die Frage auf, ob die Gremien umgangen wurden oder ob man sich neuerdings einfach bei Parkplätzen bedienen könne. Die SPD fordert Transparenz und unverzügliche Aufklärung.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt Bürgermeister Schindling, dass keine Parkplätze verkauft worden seien. Bei der Parkfläche an der Kleingartenanlage handele es sich nach wie vor um öffentliche Stellplätze, und es werde mit ihm auch künftig keinen Verkauf geben. Klaus Schindling erläutert, dass die Parkplätze im Wohngebiet nicht für die Ölmühle ausreichten. Deshalb habe die Stadt der Gesellschaft Horn baurechtlich gestattet, Plätze im öffentlichen Raum mitzubenutzen. Man habe den Projektentwicklern auch erlaubt, 25 Plätze am Schwarzbach zu nummerieren. Dann habe sich der Betreiber der Ölmühle aber wohl gedacht, er stelle zur Sicherheit auch noch ein Schild auf, vermutet Schindling. Die auf dem Schild formulierte Androhung widerspricht jedoch der eigentlichen Regelung. Die Beschilderung sei „ganz klar nicht rechtens“, so Schindling. Horn habe sich bereits bei ihm entschuldigt und das größte der aufgestellten Schilder entfernen lassen.

Schindling versichert, dass das Ordnungsamt auf dem Parkplatz an der Kleingartenanlage noch keinen Strafzettel verteilt habe. Dort sei auch noch kein Auto abgeschleppt worden. Es sei lediglich vorgekommen, dass Fahrzeuge abgeschleppt wurden, wenn sie im Wohngebiet an der Ölmühle vor Feuerwehreinfahrten standen.

Der Verwaltungschef kündigt an, dass er sich am morgigen Freitag mit dem Betreiber der Ölmühle und Vertretern des Hattersheimer Kleingartenvereins treffen werde. Dann solle an Ort und Stelle geklärt werden, ob weitere Stellplätze fehlen und wo diese im Bedarfsfall ausgewiesen werden könnten. Wichtig sei, dass dabei aber keine weiteren Flächen versiegelt werden, erläutert Hattersheims Bürgermeister.