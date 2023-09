Mit Apfelwein durch den Ort

Auf dem Pferderücken und mit Weingläsern in der Hand - so präsentierten sich die Okrifteler Kerbeborsche 1908. Kröner

Am Samstag ist Hof-Kerb in Okriftel / Geschichtsfreunde schauen auf die Historie

Hattersheim - Die Traditionen des Okrifteler Kirchweihfestes reichen über ein halbes Jahrtausend zurück. Seit mindestens 584 Jahren wird im heutigen Hattersheimer Stadtteil die Kerb gefeiert. Diese Zahl kann Bernd Caspari vom Verein Geschichtsfreunde Okriftel belegen. Der historisch interessierte Okrifteler hat einen Bericht aus dem Jahr 1439 ausgegraben. Es handelt sich um eine Rechnung der Kellerei im heutigen Dreieichenhain. Dort bezahlten Okrifteler fünf Gulden für Wein, den sie auf ihrer Kerb verkaufen wollten.

Dass die Kerb am kommenden Wochenende wieder gefeiert wird, ist der Verdienst der Geschichtsfreunde. Eigentlich war das kleine Volksfest bereits Ende der Siebziger eingeschlafen. Die Ehrenamtler begannen jedoch vor einigen Jahren, die Tradition im Hof der Gaststätte Zum Taunus wiederzubeleben. Dort können Besucher in geselliger Runde bei Speisen und Getränken in Erinnerungen schwelgen.

Die Informationen zur ältesten bekannten Kerb aus dem Jahr 1439 sind spärlich. Viel mehr Fakten hat Bernd Caspari zur ersten Kerb nach dem Zweiten Weltkrieg, die im Jahr 1946 gefeiert wurde. „Man raufte sich zusammen, um wieder eine Kerb zu feiern, die zünftig sein sollte“, heißt es in der Niederschrift des damaligen Kerbevadders Willi Engel. Die Aktiven seien ein kleiner Haufen Zurückgekehrter aus den Jahrgängen 1925 bis 1927 gewesen, die sich den Namen „Kerbegesellschaft Sternche“ gaben. Die Organisation habe bei den Kerbeborsche gelegen.

Der Kerbebaum wurde 1946 mit Pferd und Wagen aus dem Okrifteler Wäldchen geholt. Der Stamm sei so lang gewesen, dass es an einigen Ecken im Ort zu Problemen kam, erinnert sich Engel. Am Nachmittag des Kerbesamstags habe der Baum jedoch senkrecht vor dem Gasthaus Zum Anker gestanden. Das Anbringen der Kerbepuppe beschreibt der erste Nachkriegskerbevadder als „große Gaudi“. Schließlich habe es damals auch noch einen großen Kerbeumzug gegeben, bei dem ein Apfelweinfass durch die geschmückten Okrifteler Straßen gefahren wurde. Der ganze Ort sei auf den Beinen gewesen. „Das war kein Wunder, denn der selbst gekelterte Apfelwein tat sein Übriges“, notiert Engel. Die Kerbepuppe sei auf einem Strohhaufen verbrannt und die Asche im Main verstreut worden. Die Geschichtsfreunde - allesamt mittleren bis höheren Alters - lassen es heute langsamer angehen. Ein meterlanger Kerbebaum wird nicht mehr geschlagen, und auch der Kerbeumzug ist längst Geschichte. Eine Kerbepuppe sitzt allerdings immer noch im Eingangsbereich des „Taunus“. Die „Schlumbel“ begleitet das Fest mittlerweile schon seit einigen Jahren. „Man muss sie halt etwas pflegen“, meint Bernd Caspari, der 1959 selbst als Kerbeborsch aktiv war. Als Begleitprogramm haben die Geschichtsfreunde eine Ausstellung mit historischem Kinderspielzeug vorbereitet.

Die Okrifteler Hof-Kerb steigt auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses Zum Taunus in der Neugasse 22. Am Samstag, 9. September, wird von 18 bis 23 Uhr gefeiert. Am Sonntag, 10. September, laden die Geschichtsfreunde von 11 bis 17 Uhr ein.