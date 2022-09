LeDorean ist dabei

Teilen

Internationales Fest im Posthof

Hattersheim - Eine alte Schulband hält zusammen: LeDorean tritt am Wochenende beim Internationalen Fest auf. Der Ausländerbeirat Hattersheim lädt nach drei Jahren erstmals wieder für Samstag, 17. September, ab 16 Uhr zum Internationalen Fest in den Alten Posthof an der Sarceller Straße ein. Es gibt kulinarische Spezialitäten die vom Afghanischen Verein, von der Ahmadiyya Gemeinde, dem Alevitischen Verein, vom Griechischen sowie Spanischen Elternverein und der marokkanischen Mädchengruppe angeboten werden. Für die Getränke sorgt der Verein FC Türk Hattersheim. Das Bühnenprogramm umfasst Auftritte der Grundschule Eddersheim, der griechischen Volkstanzgruppe Samiotissa, der Flamenco Tanzgruppe sowie des Frauenchors Cantabile. Den Abschluss bildet die Gruppe Viajando.

Gegen 18.45 Uhr wird dann die, nach dem Auto aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ benannte, Band LeDorean auftreten. Die Gruppe wurde an der Heinrich-Böll-Schule einst von Musiklehrer Michael Moje gegründet und steht zu besonderen Gelegenheiten auf der Bühne. Mittlerweile leben die Band-Mitglieder in verschiedenen Städten, trotzdem finden sie für sporadische Auftritte zusammen. Die Texte ihrer Lieder setzen sich mit Krisen und Vergangenheitsbewältigung auseinander. lol/meh