Klassikertage erleben Neuauflage

Tolle Karossen und viel Publikum: So wie hier auf dem Archivfoto soll es auch bei den 33. Klassikertagen wieder sein. reuß © Maik Reuß

Geplant sind unter anderem Sonderausstellung und verkaufsoffener Sonntag

Hattersheim - Im Vorjahr hatte die Absage der Klassikertage die Freundinnen und Freunde von Oldtimern sowie Youngtimern noch betrübt. Nun können sie sich auf die Neuauflage der Veranstaltung freuen, die wieder Hattersheim in den Fokus der Begeisterten von Oldtimern rückt. Denn am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine große Veranstaltungsfläche für „alte Schätze“. Alle Oldtimerfreunde, egal ob alt oder jung, können sich auf unterhaltsame Stunden in der Innenstadt freuen. Zudem wird es ein Rahmenprogramm mit Mitmachangeboten für Kinder sowie viele Stände mit den verschiedensten Verpflegungsangeboten geben.

Konzerte mit dem Duo TwinSet und Fräulein J. und die Tournedos stehen ebenso auf dem Programm wie die Marching-Band Big Feet Boys, die mit Megafongesang im Veranstaltungsgebiet unterwegs sein wird. Zudem sollen die Stan Glogow’s Dixie Dogs gute Laune rund um die Weiherwiese verbreiten. Auch an die jüngsten Besucherinnen und Besucher haben die Veranstalter gedacht. So präsentiert der Verein „Das kunterbunte Kinderzelt“ am Samstag und Sonntag große Hüpfburgen und einen Bälle-Pool auf dem Bolzplatz der Robinson-Schule. Zudem finden Wettbewerbe im Bobbycar-, Laufrad- und Roller-Rennen auf dem Schulhof der Robinson-Schule statt. Dabei erhält jedes Kind eine Urkunde und eine Süßigkeit und den Siegerinnen und Siegern winken attraktive Pokale. Rund um den Marktplatz, auf der Weiherwiese, auf dem Hessendamm sowie in den angrenzenden Straßen werden die historischen Fahrzeuge präsentiert. Die Sonderausstellung im Innenhof des Alten Posthofs steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Mobilität von A-Z“. Weiterhin hat die Stabsstelle Wirtschaftsförderung einen verkaufsoffenen Sonntag organisiert, an dem sich die unterschiedlichsten Unternehmen beteiligen.

Die Planung für diese Großveranstaltung sei sehr zeit- und arbeitsintensiv, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Daher seien die Veranstalter - das Referat Kultur, die Stabsstelle Wirtschaftsförderung sowie das Kulturforum - bereits mit Hochdruck mit den Vorbereitungen beschäftigt, um den Besuchern der Klassikertage ein schönes Programm anbieten zu können.

Eine Broschüre mit Informationen zum Rahmenprogramm, den Angeboten der Geschäfte sowie der Standbetreiber und einem Lageplan liegt ab April in Unternehmen, in den Verwaltungsstellen, im „Stadtpunkt“ sowie im Rathaus, Im Nassauer Hof 1-3, aus. An den Klassikertagen ist die Broschüre an den Ständen erhältlich. red/meh