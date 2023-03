Kinderchöre sollen neu durchstarten

Teilen

Corona-Krise hat beim Nachwuchs des Gesangvereins Liederkranz Eintracht für viele Austritte gesorgt

Hattersheim - Von den Erfolgen der Eddersheimer Nachwuchssänger können andere Kinderchöre nur träumen. Die jüngsten Aktiven des Eddersheimer Gesangvereins Liederkranz Eintracht haben es mehrfach auf große Bühnen geschafft. Zweimal wurde der Kinderchor „Liederkränzchen“ bereits für Auftritte im Rahmen des Abba-Musicals ausgewählt. Außerdem begleiteten die Jungen und Mädchen den Stargeiger André Rieu in der Frankfurter Festhalle und eröffneten musikalisch ein Spiel der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2011. Umso bedauerlicher ist es, dass die gesangliche Nachwuchsarbeit während Corona komplett eingeschlafen ist. Der Eddersheimer Gesangverein muss quasi bei Null anfangen und hat sich fest vorgenommen, dies nun auch zu tun.

„Wir starten durch“, erklärt Heidrun Gärtner, Zweite Vorsitzende des Liederkranz Eintracht Eddersheim. Die Sängerin berichtet, dass die Übungsstunden für Kinder seit der Einführung strenger Corona-Maßnahmen im März 2020 ruhten. Dies habe dazu geführt, dass so gut wie alle jungen Aktiven den Verein verließen. Wenn es um das Festhalten an Vereinsaktivitäten gehe, seien Kinder unbeständiger als Erwachsene, meint Gärtner. Die Corona-bedingte Lage habe zu „einer Austrittswelle nach der anderen“ geführt. Dass der Gesangverein die Mitgliedsbeiträge während der Pandemie aussetzte, konnte die Abwanderung des Nachwuchses nicht verhindern. Dabei litt der Chorgesang auch unter der Konkurrenz mit anderen Freizeitbeschäftigungen. Fußball sei für viele Kinder attraktiver gewesen, glaubt Heidrun Gärtner. Dies habe daran gelegen, dass der Sport im Freien früher zurückkehrte als die Singstunden. Jetzt wolle es der Verein erneut probieren, kündigt die Zweite Vorsitzende an. Mit zwei Projektchören, die sich an Kinder aus unterschiedlichen Altersgruppen richten, soll die Nachwuchsarbeit wieder aufleben. Die Idee: Drei Monate lang bekommen Kinder die Möglichkeit, den Chorgesang für wenig Geld auszuprobieren. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Der Verein erhebt nur eine einmalige Gebühr von 25 Euro - Geschwister zahlen gemeinsam 40 Euro. Dieser finanzielle Beitrag solle vor allem dazu dienen, dass Teilnehmer den Besuch der Übungsstunden ernst nehmen, erläutert Heidrun Gärtner. Als Chorleiterin konnte der Vereine Beate Müller gewinnen. Die Pädagogin stand schon in der Vergangenheit hinter den Erfolgen des „Liederkränzchens“. Der Gesangsverein finanziert die Chorleiterstelle über Sponsoren. Ab dem 21. März sollen die Projektchöre starten. Der Zwergenchor trifft sich dienstags von 16.15 bis 17 Uhr im Eddersheimer Begegnungshaus. Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren sollen in diesem Kreis spielerisch an Gesang und Musik herangeführt werden. Im Anschluss probt das „Liederkränzchen“, das sich an Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren richtet. Die Übungsstunden laufen auf ein Ziel hinaus: Die neuen Chöre sollen das Gelernte beim Kinder- und Jugendtag am 24. Juni in den Mainwiesen vorführen. Wer sich anmelden möchte oder weitere Informationen benötigt, der erreicht den Gesangverein per E-Mail unter der Adresse info@ gv-eddersheim.de.

Der Liederkranz Eintracht Eddersheim konnte schon früher Erfolge mit einem Projektchor im Erwachsenenbereich verbuchen. Mittlerweile musste sich der Verein neu orientieren. Ebenfalls infolge von Corona gingen die Aktivenzahlen im Gemischten Chor sowie im Gospelchor zurück. Der Verein schloss deshalb im Vorjahr beide Gruppen zum neuen „Mainchor“ zusammen. Die Leitung hat Sabine Theobald.