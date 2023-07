Keine Konkurrenten

Erklärungen und Austausch im Garten des Caritas-Anziehpunktes in Hattersheim mit Foodsharern und Ehrenamtlichen der Tafel. pfaff © Caritasverband

Foodsharer und Tafeln arbeiten erfolgreich zusammen

Hattersheim - Sie verteilen Essen, das ohne ihren Einsatz im Müll gelandet wäre. Die Rede ist von Tafeln und Food Sharing Initiativen, die auf den ersten Blick sehr ähnliche Ziele verfolgen. Beiden Hilfsangeboten geht es darum, übriggebliebene Lebensmittel einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Einrichtungen wie die Hattersheimer-Hofheimer Tafel versorgen an ihren Ausgabestellen regelmäßig bedürftige Menschen mit Essen. Stehen sie deshalb mit Foodsharing in Konkurrenz? Die Kritik, dass die Nahrungsverteiler den Tafeln Lebensmittel wegnehmen, geistert zumindest hin und wieder durch die Medien. Im Main-Taunus-Kreis gibt es diese Sorge nicht. „Für uns Foodsharer ist es ganz selbstverständlich, den Tafeln immer den Vortritt zu lassen“, sagt Julia Häb. Die Foodsharing-Botschafterin war zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Pia Würzburger und Janina Franz im Caritas-Anziehpunkt in Hattersheim zu Gast. Die Hattersheimer-Hofheimer-Tafel arbeitet schon seit einiger Zeit mit der Foodsharing-Bewegung im Kreis zusammen. Als Träger der Tafel hatte die Caritas zu einem Informationstag eingeladen, um Foodsharern und Tafel-Unterstützern die Möglichkeit zum Austausch zu bieten und Vorurteile auszuräumen.

Julia Häb erläuterte, dass sich die Food Sharing Initiative als Umweltbildungsverein verstehe. „Wir wollen in erster Linie Lebensmittel vor der Mülltonne retten“, führte die Botschafterin aus. Wer die geretteten Lebensmittel schließlich verwerte, spiele in dieser Philosophie keine Rolle. Das Ziel sei Nachhaltigkeit. Trotzdem werde immer nur das mitgenommen, was die Tafeln nicht abholen können. „Wenn wir einen Betrieb ansprechen, fragen wir zuerst nach, ob sie auch mit der Tafel zusammenarbeiten“, ergänzt Pia Würzburger. „Wir wollen keinem Bedürftigen etwas wegnehmen.“

Initiativen ergänzen sich gegenseitig

Aus Sicht von Pia Würzburger ergänzt sich ihre ehrenamtliche Arbeit mit der Aufgabe der Tafel. Wenn beim Foodsharing mal besonders viel abgegeben werde, informiere die Initiative die Tafeln und leite Nahrung weiter. Umgekehrt komme es auch vor, dass Lebensmittel nach den Tafel-Ausgaben liegen bleiben, die dann von den Foodsharern gerettet werden. Außerdem könne Foodsharing Main-Taunus während der Schließzeiten der Tafeln im Sommer und zu Weihnachten sicherstellen, dass weiterhin Lebensmittel bei den Supermärkten abgeholt werden. Über das Foodsharing-Netzwerk sei es möglich, schnell größere Mengen an Essen einzusammeln und zu verteilen.

Die Tafel-Mitarbeiter erfuhren, dass die Lebensmittel-Retter, die eingesammelten Waren nicht verkaufen dürfen. Die Ehrenamtler machten auch deutlich, dass sie auf Mindesthaltbarkeit, Kühlung und Hygienevorschriften achten. Während die Tafeln ihre eingesammelten Lebensmittel zu festen Ausgabe-Terminen an Menschen mit geringem Einkommen verteilen, setzen die ehrenamtlichen Foodsharer unter anderem auf Verteiler-Schränke, an denen sich jeder bedienen kann. Die Behälter werden regelmäßig von Aktiven begutachtet und gereinigt. Standorte finden sich in Flörsheim, Hochheim, Langenhain, Hofheim und neuerdings auch in Kriftel in der Kapellenstraße 1a. In Hattersheim gibt es noch keinen Lebensmittelschrank. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.

Im Main-Taunus-Kreis sind mittlerweile rund 190 Lebensmittelretter aktiv - in der gesamten Region liegt die Zahl etwa bei 490. Die Foodsharing-Bewegung ist in den vergangenen elf Jahren gewachsen. „Eigentlich war unser Ziel, die Lebensmittelverschwendung innerhalb von sechs Jahren zu beenden“, sagt Pia Würzburger. Dass dies nicht geklappt hat, nehmen die Ehrenamtler allerdings gelassen. Immerhin gebe es seither schon viele Fortschritte und positive Resonanz.