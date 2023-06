Jugendliche beantragen offenen Treffpunkt

Die erste Sitzung des Jugendparlaments nach zehn Jahren

Hattersheim - Ein Flohmarkt, ein Jugendtreff und die Erhaltung der Natur - dies waren die Themen, die das frisch gegründete Jugendparlament in seiner ersten öffentlichen Sitzung beschäftigten. Das Gremium der Nachwuchsparlamentarier hatte sich Anfang April nach zehnjähriger Pause neu gegründet. Neun der zwölf gewählten Jugendvertreter nahmen nun an der Auftaktsitzung im Hessensaal teil. Den Vorsitz hatte die 18 Jahre alte Flavia Tolzin, die auf Augenhöhe mit den anwesenden Vertretern der Hattersheimer Verwaltung diskutierte.

Relativ schnell hakten die Anwesenden den ersten Antrag auf der Tagesordnung ab. Flavia Tolzin hatte die Idee ihrer Stellvertreterin Smilla Usinus aufgegriffen, ein Fest im Bereich des Alten Posthofs auszurichten. Die Vorsitzende schlug vor, dass die Veranstaltung die Form eines Flohmarkts haben solle und erntete dafür einstimmigen Rückhalt.

Wohin mit dem Container?

Länger diskutierte das Jugendparlament über einen weiteren Antrag der Vorsitzenden: Flavia Tolzin setzt sich dafür ein, einen offenen Treffpunkt für Jugendliche außerhalb der Stadt einzurichten. Dabei schwebt der 18-Jährigen ein Container mit Freizeitangeboten wie etwa einem Billardtisch vor. „Viele haben keinen Ort, an dem sie sich entspannen können“, argumentierte Tolzin und wies darauf hin, dass das Hattersheimer Jugendhaus seit einiger Zeit geschlossen ist.

Auf die Nachfrage aus der Verwaltung, wieso der Standort außerhalb sein müsse, erwiderte die junge Frau, dass Jugendliche laute Musik hören wollen. Der Treffpunkt solle rund um die Uhr geöffnet sein, damit die Möglichkeit bestehe, sich auch nach 24 Uhr zu treffen.

Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) gab zu bedenken, dass ein offener Container Vandalismus begünstige. „Das Ding wird irgendwann in Flammen stehen“, warnte der Rathauschef. Die Antragstellerin sah dieses Risiko nicht. Sie glaube nicht, dass Jugendliche ihren eigenen Ort vermüllen und zerstören. Der Bürgermeister schlug das Gelände der Alten Schule im Stadtteil Eddersheim als Standort vor.

Mitglieder des Jugendparlaments, die in Eddersheim wohnen, waren jedoch nicht begeistert. Auch Stadtverordnetenvorsteher Georg Reuter (CDU) bezeichnete die Alte Schule als „gänzlich ungeeignet“, weil er Lärm für die Nachbarn befürchtete. Die Jugendlichen sollen sich bis zur nächsten Sitzung selbst Standorte überlegen. Fünf Parlamentarier stimmten für den Antrag, einer dagegen und drei enthielten sich.

Der Antrag von Jonah Freiding drehte sich um das Vorhaben der Stadt, 1000 Bäume in Hattersheim zu pflanzen. Wenn dazu auch Bäume zählen, die vorher abgeholzt wurden, sei das Ziel nicht erfüllt, meinte der junge Mann, der forderte, nur komplett neue Baumpflanzungen anzurechnen. Der Antragsteller setzte sich außerdem für eine Verordnung ein, die vorschreiben soll, alle gefällten Bäume zwingend zu ersetzen.

Jörg Schmidtmer, Fachbereichsleiter für Grünflächen, wies darauf hin, dass es keinen Sinn mache, jeden gefällten Baum neu pflanzen zu müssen. Die Stadt habe es nicht nur mit erkrankten Bäumen zu tun, sondern auch mit Bäumen, die gefällt werden müssen, weil sie im Weg stehen oder die Umgebung verschatten. Schmidtmer betonte, dass die Verwaltung mit dem Plan, 1000 Bäume zu pflanzen, schon weit über die normale jährliche Bepflanzung hinaus gehe. Grundsätzlich werde schon jetzt jeder der rund 5000 städtischen Bäume nach einem Schaden nachgepflanzt. Der Antrag von Jonah Freiding wurde daraufhin für weitere Beratungen zurückgestellt.

Flavia Tolzin war mit dem Verlauf der Auftaktsitzung zufrieden. „Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Politik ein Thema war“, beschrieb die 18-Jährige gegenüber dieser Zeitung ihre Motivation, im Parlament mitzumachen. „Ein respektvoller Diskurs kann nur zielführend sein“, meint die Vorsitzende des Jugendparlaments. Das Vorurteil, dass sich viele Jugendliche nicht ausreichend für Politik interessieren, wies sie klar zurück. „Natürlich interessieren die sich nicht für Politik, wenn sie kein Sprachrohr haben“, so Flavia Tolzin. Deshalb sei es wichtig, dass es endlich wieder ein Gremium gibt, an das sich Kinder und Jugendliche wenden können.

Rund 100 Interessierte hatten sich Anfang April an der Gründungsveranstaltung des Jugendparlaments beteiligt. Aus allen Anwesenden, die mindestens die fünfte Klasse besuchen, wurden zwölf Schülerinnen und Schüler gewählt.