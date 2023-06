Hoffnung für die Okrifteler Fähre

Derzeit ruht der Fährableger noch auf dem Gras unweit des Mains. Niklas Müller © Niklas Müller

Bürgermeister Schindling optimistisch / Lösung aber nicht in trockenen Tüchern

Hattersheim - Am langen Wochenende nutzten wieder viele Spaziergänger und Radfahrer das sommerliche Wetter für Ausflüge entlang des Mainufers. Den Fähranleger lassen jedoch inzwischen die meisten Ausflügler links liegen. Inzwischen hat sich herumgesprochen: Hier geht nichts mehr. Dabei war der Anleger in der Vergangenheit ein beliebtes Ziel gewesen, legte dort doch jahrzehntelang die Fähre „Okriftel“ ab, um Radfahrer und Spaziergänger trockenen Fußes über den Main nach Kelsterbach zu befördern. Seit der Fährmann im vergangenen Jahr überraschend gestorben war, bleibt die Fähre als bequeme Überquerungsmöglichkeit allerdings im Trockendock. Sehr zum Unmut vieler Radfahrer und Spaziergänger, die diese Fähre als praktisches Überquerungsmittel in der Vergangenheit zu schätzen wussten.

„Ein bisschen fehlt mir die Fähre schon“, sagt auch Ingo Herzog. Der Okrifteler nutzte die Fähre früher hin und wieder, um mit dem Fahrrad den Main zu überqueren. „Ich habe sie nicht so oft genutzt, aber sie hat natürlich schon einen Mehrwert“, sagt er. Er müsse öfter nach Kelsterbach und dafür nun mit dem Auto einen großen Bogen drumherum fahren. Mit der Fähre und dem Fahrrad sei dies in der Vergangenheit einfacher gewesen.

Bürgermeister Klaus Schindling kennt das Problem nur zu gut. Die Stadt suche schon die ganze Zeit nach einem neuen Fährmann, berichtet er. Doch es sei nicht leicht, einen solchen zu bekommen, es sei nunmal ein „Nischenberuf“, sagte der Rathauschef vor einigen Wochen, nachdem die SPD noch einmal nachgehakt hatte, was sich denn in Sachen Fähre tut.

Doch nun gibt es offenbar tatsächlich ein Fünkchen Hoffnung. Derzeit prüfe die Stadt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel habe sie mit den Fahrbetrieben Rhein-Main Kontakt aufgenommen, erklärt Schindling auf Nachfrage dieser Zeitung. Es sei ja auch immer eine Kostenfrage. „Wir haben aber vielleicht eine praktikable, nachhaltige Lösung gefunden. Diese ist aber noch nicht in trockenen Tüchern“, so Schindling. Mehr wolle er noch nicht sagen. Aber es gibt offenbar Anzeichen, die Anlass zur Hoffnung geben. Spätestens nächste Saison, vielleicht auch noch dieses Jahr soll eine Lösung her, kündigt der Bürgermeister an.

Für die vielen Ausflügler wäre das eine richtig gute Nachricht. Was einige Radfahrer und auch Spaziergänger hingegen ärgert und auch schon zu mancherlei Missverständnissen geführt hat: Am Mainufer gibt es kein Schild, das auf die derzeitige Situation hinweist. Im Gegenteil, unter der dort angebrachten Hinweistafel mit den Fahrtzeiten und Fahrpreisen verkündet ein Schild aus 2020, dass die Fähre Okriftel wieder im Einsatz sei, unter Einhaltung damals geltender Corona-Regeln versteht sich.

Groß ist daher auch die Verwunderung bei Ortsfremden wie Rosemarie und Hans-Peter Henze. Das Paar stand am Wochenende mit seinen Fahrrädern am Anleger und schaute etwas ratlos. Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, eine Woche sind sie in Hessen unterwegs. An dem Tag sind sie aus Bauschheim mit dem Rad gestartet, sie machen aus dem Rüsselsheimer Stadtteil Sternfahrten. Eigentlich wollte das Paar Richtung Mainspitze radeln. „Da wäre es schon nicht schlecht, hier rüberzukommen“, sagt Hans-Peter Henze. Auf der anderen Mainseite wollten sie Richtung Mainz radeln. „Aber es geht jetzt halt nicht.“ Er habe in den Karten gesehen, dass hier eine Fähre sei, erklärt der Besucher. Doch erst vor Ort habe er gesehen, dass diese außer Betrieb ist. Wie Ingo Herzog freuen sich bestimmt viele Ausflügler, dass sich dies bald ändern wird.