Hattersheim: SPD-Bürgermeister-Kandidat rassistisch beleidigt

Von: Andrea Rost

Teilen

Mesut Cetin tritt für die SPD bei der Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Hattersheim an. © SPD Hattersheim

Ausländerfeindliche Parolen haben Unbekannte auf ein Wahlplakat des SPD-Bürgermeisterkandidaten, Mesut Cetin, geschmiert. Die Hattersheimer SPD hat deshalb Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt.

Ein Wahlplakat des Hattersheimer SPD-Bürgermeisterkandidaten Mesut Cetin ist mit ausländerfeindlichen Beleidigungen beschmiert worden. Handschriftlich seien rassistische Parolen aus dem Dritten Reich auf dem Bild des 34-Jährigen angebracht worden, teilte der Vorsitzende des Hattersheimer SPD-Ortsvereins, Selim Balcioglu mit. Die Sozialdemokraten hätten deshalb Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen Unbekannt gestellt.

Das Plakat von Mesut Cetin war den Angaben zufolge im Stadtteil Eddersheim zwischen dem Bahnhof und der Wohnsiedlung „Neue Heimat“ aufgestellt. Zur Beweissicherung wurde es zunächst mitsamt den rassistischen Schmierereien an Ort und Stelle belassen und anschließend von der Polizei sichergestellt.

„Dieser offene Rassismus gegen unseren Bürgermeisterkandidaten ist beschämend und unerträglich“, findet Selim Balcioglu. Mesut Cetin gehöre der dritten Generation von Menschen mit türkischer Herkunft in Hattersheim an. Er sei in Okriftel aufgewachsen, dort und in Hattersheim zur Schule gegangen. Cetin lebe mit seiner gesamten Familie in der Stadt. „Er ist ein ‚echter Hattersheimer‘ und hat derartige Beleidigungen in keiner Weise verdient.“ Seit vielen Jahren engagiere sich Mesut Cetin ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben. Mit seiner Bürgermeisterkandidatur biete er den Bürgerinnen und Bürgern eine echte Alternative für die Rathausspitze.

„Für die SPD gilt beim Thema Rassismus null Toleranz“, machte der SPD-Chef deutlich. Deshalb würden die Schmierereien auch nicht als Streich abgetan, sondern die Partei habe Strafanzeige gestellt, mit allen Konsequenzen, die ein Strafverfahren mit sich bringen könne. „Uns ist wichtig, dass die Demokratie wehrhaft bleibt. Da setzen wir ein klares Zeichen“, sagte Selim Balcioglu.

Die Bürgermeisterwahl in Hattersheim ist am Sonntag, 8. Mai. Neben Mesut Cetin von der SPD kandidieren Amtsinhaber Klaus Schindling (CDU) sowie die Fraktionssprecherin der Grünen, Nathalie Ferko.