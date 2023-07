Gesamtkonzept für die Frankfurter Straße

Die Verwaltung verfolgt offenbar eine neue Konzeption für die Frankfurter Straße, die hier, an der Ecke „Im Nex“, ansetzt. kröner © Kröner

Vorhaben der Opposition, Autos testweise zu verbannen, ist dem Rathauschef „zu kurz gedacht“

Hattersheim - Keine Autos mehr in der Frankfurter Straße? Wie eine solche Anpassung aussehen könnte, erlebten die Hattersheimer Anfang des Monats. Beim Innenstadtfest „Hattersheim geht (r)aus“ blieb die Frankfurter Straße einen Nachmittag lang für den Verkehr gesperrt, während Besucher Musik hören und an Ständen bummeln konnten.

Nun sehen einige Vertreter der Hattersheimer Politik in einer Fortsetzung der Straßensperrung eine Chance, die einstmals beliebte Einkaufsstraße wiederzubeleben. Die Stadt wirbt jedoch für eine umfassendere Gesamtkonzeption. Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) machte deutlich, dass die Verwaltung schon an einer Neuordnung strickt.

Ausgangspunkt der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung war ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen. Die Antragsteller schlugen vor, die Frankfurter Straße temporär zwischen Hessendamm und der Abzweigung „Im Nex“ für den Autoverkehr zu schließen. Den Grünen schwebte ein Sperrung von einem bis drei Monaten vor.

Der Stadtverordnete Stefan Ehrecke führte aus, dass den Gastronomen durch diese Maßnahme mehr Fläche für Außenbewirtung zur Verfügung stehe. Darüber hinaus griff der Grüne eine Diskussion im Bau-, Verkehrs, und Umweltausschuss auf, die sich um die Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge gedreht hatte. Ehrecke erklärte, dass man die Straße nicht mit massiven Barrieren sperren müsse, sondern für die Probezeit ein Verbotsschild ausreiche.

Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) kündigte an, dass die Stadt die Teilnahme im Progamm „Zukunft Innenstadt“ als Initialzündung nehmen wolle. Das Innenstadtfest am 1. Juli war als Teil dieser Initiative umgesetzt worden. Schindling bezeichnete den Antrag der Opposition als „zu kurz gedacht“. Ein guter Versuch zur Belebung der Frankfurter Straße müsse weiter greifen, als ein Schild aufzustellen.

Wie sich die städtische Wirtschaftsförderung diese weiter greifende Konzeption vorstellt, ließ der Verwaltungschef anschließend durchblicken. Kurz gefasst: Der gesamte Bereich rund um die Ecke „Im Nex“, wo sich unter anderem eine Bar und der Rewe-Markt befinden, soll neu geordnet werde.

Schindling deutete an, dass sich Rewe bald aus diesem Bereich zurückziehen könnte. Gerüchte, die von der Aufgabe des Supermarkts bis zu einer Erweiterung reichten, gab es schon früher. Nun verriet der Bürgermeister, dass die Stadt über die Eröffnung eine Kita auf dem bisherigen Rewe-Gelände verhandele.

Ebenfalls im Gespräch sei die Ansiedlung eines kleinen Nahversorgers, der nicht viel Parkplatzfläche brauche. Das gegenüberliegende ehemalige Mangold-Gebäude sei an einen Investor verkauft, so Schindling, der andeutete, dass er sich dort eine Drogerie oder ein Fitnesstudio vorstellen könnte. Schließlich solle auch die Verkehrsinsel an der Einfahrt zur Straße Im Nex entfernt werden. „Lassen Sie uns das Ganze angehen“, forderte Schindling die Stadtverordneten auf.

Uwe Broschk (Grünen) wollte wissen, warum eine Umfrage für Gewerbetreibende in der Frankfurter Straße, die der Wirtschaftsförderungsrat geplant habe, nicht umgesetzt wurde. Die Stadt müsse den Leuten zuerst eine in sich greifende Konzeption vorlegen, argumentierte Klaus Schindling.

Die SPD stimmte dem Antrag der Grünen zur vorübergehenden Umwandlung der Straße zu. Seine Fraktion finde die Idee, den Autoverkehr auszuschließen, klasse, erklärte Sozialdemokrat Selim Balcioglu. Dieser Ansatz lasse sich in eine künftige Konzeption einbeziehen. Der Vorstoß der Opposition fand jedoch keine Mehrheit. Die Koalition aus CDU, FDP und Freien Wählern (FW) lehnte den Antrag ab. .