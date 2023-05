Für die Klassikertage werden Straßen gesperrt

Rund um den Alten Posthof werden am Wochenende Oldtimer zu bewundern sein, wie hier bei einer zurückliegenden Veranstaltung. nietner © Hans Nietner

Organisatoren rechnen mit rund 2000 Oldtimern

Hattersheim - Am Wochenende haben Oldtimer Vorfahrt. So sieht es das Sicherheitskonzept für die 32. Klassikertage vor. Während des Oldtimertreffens soll die Innenstadt den historischen Fahrzeugen vorbehalten bleiben. Dafür sorgen Straßensperrungen und geänderte Verkehrsführungen. Die Stadt bittet Anwohner und Kunden von Geschäften in der Innenstadt um Verständnis.

Verantwortlich für die Großveranstaltung sind das Referat Kultur, die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und das Hattersheimer Kulturforum. Die Organisatoren rechnen mit rund 2000 Automobilen und Zehntausenden Besuchern. An den Veranstaltungstagen Samstag, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai, gelten deshalb verschiedene Sonderregelungen. So ist die Einfahrt in die Hauptstraße von Seiten der Rathausstraße gesperrt. In mehreren Straßen gelten Vollsperrungen von 8 bis 19 Uhr. Betroffen sind die Frankfurter Straße an der Ecke zum Hessendamm, der Hessendamm vom Kreisel bis zur Mainzer Landstraße, die Ecke Schulstraße/Hauptstraße, die Erbsengasse und Teile der Mainzer Landstraße. Die Weingartenstraße soll zwischen Hauptstraße und Lindenstraße halbseitig gesperrt werden. Lediglich am Sonntag wird die Einfahrt in die Frankfurter Straße im Kreuzungsbereich Im Nex/Rotenhofstraße gesperrt.

UMLEITUNGEN UND ERSATZHALTESTELLEN Während der Klassikertage heute, Samstag, sowie am Sonntag kommt es jeweils von 7 bis 19 Uhr zu Umleitungen und Haltestellenausfällen. Das teilt die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV) mit. Betroffen sind die Buslinien 831, 832, 834, 835, 837 und X17. Die Buslinie 831 endet am Bahnhof Süd anstelle Bahnhof Nord. Die Haltestellen Frankfurter Straße und Hauptstraße werden nicht angefahren. Die Linie 832 startet am Bahnhof Süd anstelle des Bahnhof Nord. Die Haltestellen Lindenstraße, Schulstraße, Im Boden, Posthof und Hessendamm entfallen. Fahrgäste der Haltestellen Lindenstraße und Hessendamm werden auf den Bahnhof Süd verwiesen. Für die Haltestellen Schulstraße und Im Boden gilt die Haltestelle Heinrich-Böll-Schule/Dürerstraße als Ersatz. Fahrgäste der Haltestelle Posthof können ersatzweise die Fuchstanzstraße nutzen. Auf den Linien 834, AST 835, AST 837 und X17 entfällt die Haltestelle Hessendamm. Als Ersatz dient die Haltestelle Bahnhof Süd. sas

Fahrer und Fahrerinnen, die mit Oldtimern anreisen, werden gebeten, über die Mainzer Landstraße und den Hessendamm in die Innenstadt zu fahren. Anwohner haben ein Schreiben erhalten, das als Durchfahrtsgenehmigung im Auto ausgelegt werden kann. Diese Sonderberechtigung gilt an beiden Tagen jeweils vor dem Veranstaltungsstart um 10 Uhr sowie ab 18 Uhr. Stellflächen für Oldtimer gibt es an der Erbsengasse, Sarceller Straße, Weingartenstraße, auf der Weiherwiese sowie auf dem gesperrten Abschnitt des Hessendamms. Besucher finden kostenlose Parkplätze in der Schulstraße, auf der Nordseite des Bahnhofs, vor der Sporthalle im Karl-Eckel-Weg, in der Heddingheimer Straße und auf dem Precision-Firmenparkplatz und „Im Boden“. Am Sonntag können die Kundenparkplätze von Globus, Aldi, Netto und Edeka genutzt werden. red