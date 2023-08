Die Eintracht für alle

Teilen

Starkes Team: Eintracht Hattersheim bietet Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, Fußball als Teamsport zu betreiben. Kröner © Sascha Kröner

Inklusive Fußballmannschaft wurde im März gegründet und hat bereits 40 Aktive

Hattersheim - Den Zugang zum Fußballplatz im Karl-Eckel-Weg zu finden, ist momentan nicht gerade leicht. Aufgrund von Bauarbeiten lässt sich das Sportgelände nicht durch das Haupttor erreichen, sondern über ein angrenzendes Wohngebiet und den Seiteneingang. Am Wochenende fanden trotzdem zahlreiche Männer und Frauen auf den Rasen. Für die Aktiven des inklusiven Fußballmannschaft Eintracht Hattersheim war es die letzte Trainingseinheit vor ihrem ersten Turnier. Davon ließen sie sich auch durch Bauzäune nicht abbringen.

Das Turnier am kommenden Wochenende sei aufregend, erklärte Mitspieler Nathan Weil. Der junge Mann war schon beim ersten Freundschaftsspiel der neuen Inklusionsmannschaft dabei. Nun würde er gerne wieder auf dem Platz stehen. „Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn es nicht klappt“, zeigte sich Weil verständnisvoll. Wegen der großen Nachfrage kann es durchaus sein, dass Trainer Antonio Olivio nicht alle Aktiven einsetzen kann. Die Eintracht habe sich seit der Gründung im März nahezu verdreifacht, erzählt die Hattersheimer Inklusionsbeauftragte Tanja Klemm, die den Vorsitz übernommen hat. Die Mannschaft für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zähle nun 35 bis 40 Spieler. Viele der Aktiven sind in den Hattersheimer Werkstätten des Evangelischen Vereins für innere Mission (EVIM) beschäftigt.

Mittlerweile kann man die roten Eintracht-Trikots immer häufiger im Stadtgebiet sehen: „Die sind so stolz und tragen ihre Sachen auch privat“, sagt Klemm.

Nach dem Auftaktspiel gegen das Team Bananenflanke Offenbach haben die Hattersheimer bisher zwei Freundschaftsspiele gegen Jugendmannschaften absolviert. Am kommenden Samstag, 2. September, steht mit dem Kleinfeldturnier von Teutonia Köppern der erste größere Wettbewerb mit anderen Mannschaften mit Beeinträchtigung an. Vor und nach dem Turnier gebe es in den Hattersheimer Behindertenwerkstätten kein anderes Thema, ist sich Klemm sicher. Doch sportlicher Erfolg steht nicht an erster Stelle: „Bei uns soll jeder mitmachen, der Lust hat, dabei zu sein.“ Die neu gegründete Mannschaft bekomme viele Anfragen für Spiele. „Wir könnten an jedem Wochenende irgendwo hinfahren“, erklärt Klemm.

Das Problem bestehe allerdings in der Mobilität. Wie viele Aktive an Spieltagen auftauchen, sei „ein Überraschungspaket“. Der Vorstand wisse nie genau, wie viele Fahrgelegenheiten er bereitstellen muss. Alle Spieler mit der Bahn fahren zu lassen, sei keine Lösung, weil man die gemeinschaftliche Anreise des Teams fördern wolle, sagt Schriftführer Holger Kleemann. Die Eintracht habe bisher Busse des EVIM Schlockerhofes und Privatfahrzeuge genutzt. Hilfreich wäre es, wenn ein Busunternehmen das Team unterstützen könnte, erklärt das Vorstandsmitglied.

„Das organisatorische Drumherum ist schwierig“, räumt Klemm ein. Deshalb komme es auch ganz gelegen, dass die Eintracht nicht, wie ursprünglich geplant, im Wechsel in allen drei Stadtteilen trainiert. Stattdessen treffen sich die Spieler immer sonntags von 10 bis 12 Uhr auf dem Sportplatz im Karl-Eckel-Weg. Dabei komme es häufiger vor, dass Kinder das Training beobachten und sogar auf dem Platz mitspielen. „Mir persönlich geht es darum, Begegnungen zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten zu schaffen“, so Klemm.

Michael Trippel vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband (HBRS) habe den Vorstand angeschrieben, berichtet Klemm. Die Hattersheimer wären im Liga-Betrieb des HBRS willkommen. Vorerst sei jedoch geplant, bei Freundschaftsspielen und kleinen Turnieren zu bleiben.

„Wir wollen uns nicht überfordern“, sagt die Vorsitzende. Aber auch so passiere schon jede Menge, erläutert Kleemann. Zuletzt wurden etwa die Aktiven mit Regenjacken und eigenen Rucksäcken des Vereins ausgestattet.

Zum Jahresende will der Vorstand außerdem ein eigenes Turnier in der Sporthalle am Karl-Eckel-Weg ausrichten: Der Zweite Vorsitzende Hicham Bouazza plant eine Veranstaltung für Freizeitmannschaften am 30. Dezember - ein Freundschaftsspiel von Eintracht Hattersheim inklusive.