Der Weg zur „Fahrrad-Autobahn“

Die rote Linie stellt die von der FDP vorgeschlagene Route zum Anschluss an den Radschnellweg FRM 3 (blaue Linie) dar. FDP Hattersheim © FDP OV Hattersheim

FDP fordert Anschluss aller Stadtteile an den Radschnellweg Wiesbaden-Frankfurt

Hattersheim - Was die A 66 für den motorisierten Verkehrs ist, soll der Radschnellweg FRM 3 künftig für Fahrradfahrer sein: Eine direkte, schnelle und unkomplizierte Verbindung zwischen Wiesbaden und Frankfurt, den zwei größten Städten des Rhein-Main-Gebietes. Auf der von den Verantwortlichen des Regionalverbandes im März bevorzugten Route liegt auch Hattersheim. Oder besser gesagt: es wurde eine Vorzugstrasse präsentiert, die Hattersheim am nordöstlichen Rand tangiert.

„Eine Fahrrad-Autobahn bringt nicht viel, wenn es in Hattersheim keine vernünftige Auffahrt auf diese gibt“, sagt Norbert Reichert, Vorsitzender des FDP Ortsverbands, gerade im Hinblick auf Eddersheim und Okriftel. Die beiden Stadtteile sind nach der aktuellen Planung des FRM 3 buchstäblich außen vor. Das hat sich der Arbeitskreis Bauen und Verkehr der Liberalen zuletzt zum Anlass genommen, um seinerseits eine Vorzugsvariante für eine Radverkehrsroute zu erarbeiten, die das gesamte Stadtgebiet miteinbezieht und zum FRM 3 führt.

„Als südlichen Startpunkt haben wir die Eddersheimer Staustufe gewählt“, erklärt FDP-Mitglied Roman Oldenburg kürzlich bei einer Präsentation der Route. Als maßgebende Faktoren bei der Planung des weiteren Streckenverlaufs führt Oldenburg allen voran eine Trennung der Fahrradroute von den Hauptverkehrsstraßen sowie die Nutzung von bereits vorhandenen und befestigten Wegen an.

Die Strecke (siehe Bild) verläuft von der Mönchhofstraße aus über den Fasanenweg, quert dann die Rheinstraße, und setzt sich anschließend in der Verlängerung der Mönchhofstraße fort. Damit kommt es gleich zu Beginn zu einer Querung mit einer vielbefahrenen Straße und zu der ersten von insgesamt drei notwendigen Maßnahmen aus Sicht der FDP. „An der Rheinstraße muss man den Fahrradfahrern ein relativ zügiges Weiterkommen ermöglichen, beispielsweise durch das Installieren einer Ampel“, erklärt Norbert Reichert. Damit wäre Maßnahme Nummer eins jene, die deutlich am einfachsten umzusetzen wäre.

Schienen sind ein „neuralgischer Punkt“

Der weitere Streckenverlauf führt um den Okrifteler See herum, dann über den Steinweg, Sterntalerweg, Rotkäppchenweg, Rosserstraße, Rossertweg und die Wasserwerkschaussee auf den Wirtschaftsweg zum Hugo-Hoffmann-Ring. Hinter dem Hugo-Hoffmann-Ring würde dann die zweite Maßnahme nötig werden. Hier trifft die Fahrrad-Route der FDP nämlich auf die Bahntrasse, weswegen eine Überführung gebaut werden müsste. Nach Vorstellung der Liberalen könnte diese neben den Schienen auch gleich über die Voltastraße führen. „Das“, so Oldenburg, „ist ganz klar ein neuralgischer Punkt. Da reden wir von einem Millionenprojekt.“

Man habe sich aber dennoch für diesen Verlauf der Strecke entschieden, da ein barrierefreier Zugang zum Bahnsteig des Hattersheimer S-Bahnhofs ohnehin seit längerem im Gespräch sei. „Wenn dann ein solcher in Zukunft gebaut wird, sollte man darauf achten, dass dieser auch für Fahrradfahrer geeignet ist“, sagt Reichert. Auch um die dritte Stelle, an der für die FDP-Radroute eine Maßnahme notwendig werden würde, sei bereits öffentlich diskutiert worden.

Gemeint ist die Unterführung der Mainzer Landstraße. An diese käme der Streckenverlauf, nachdem die Rathausstraße, Hauptstraße, Erbsengasse und der Stadtpark passiert wurden. Aktuell ist die Unterführung zu eng und zu niedrig, um wirklich einladend auf Fahrradfahrer zu wirken. Es müsse nach Vorstellung der Liberalen geprüft werden, inwiefern das Lichtraumprofil in der Höhe und Breite verändert werden kann. Ebenfalls keine einfache Maßnahme, wie die Liberalen eingestehen, aber eben auch eine Maßnahme, die in der Vergangenheit schon thematisiert wurde.

Nach der Querung der Mainzer Landstraße wäre es dann nicht mehr weit bis zur angedachten Vorzugstrasse des FRM 3. Über den Karl-Eckel-Weg, die bereits vorhandene Brücke über den Schwarzbach sowie die Sossenheimer Straße wäre der Anschluss an den Radschnellweg Wiesbaden-Frankfurt hergestellt.

Obwohl noch Jahre bis zur Umsetzung der „Fahrrad-Autobahn“ vergehen werden, habe man das Thema Binnen-Radverkehrskonzept jetzt auf den „Tisch bringen“ wollen, so Reichert. In der Hoffnung, dass sich dazu auch die anderen Fraktionen sowie die Bürgerinnen und Bürger äußern. Zur Vorstellung des Plans vergangene Woche gab es trotz öffentlicher Einladung zum Bedauern der Liberalen noch keine Beteiligung. Dennoch geht man bei der FDP davon aus, dass das Thema letztlich auf breites Interesse stoßen kann.