Der Tigermücke geht’s an den Kragen

In Eddersheim konnte sich die Asiatische Tigermücke (Aedes albopicts) in diesem Sommer bislang nicht verbreiten. James Gathany/CDC/dpa © picture alliance / dpa

Maßnahmen zur Bekämpfung des Blutsaugers zeigen erste Erfolge / Endgültiges Fazit erst Ende Oktober

Hattersheim - Die Asiatische Tigermücke ist auf dem Vormarsch. Auch in der Nähe des Eddersheimer Mainufers wurde der potenziell krankheitsübertragende Blutsauger schon gesichtet. In dem Hattersheimer Stadtteil stößt das lästige Insekt jedoch auf Gegenwehr. Anwohner und geschulte Mitarbeiter der Stadt versuchen, der Tigermücke das Leben und die Ausbreitung schwer zu machen. Seit Juni läuft ein Pilotprojekt des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege. Die Experten sehen bereits Fortschritte.

Die gestreifte Mücke legt ihre Eier oberhalb von Wasserflächen ab. Sobald der Pegel steigt und die Eier erreicht, schlüpfen die Larven. Das klingt zunächst so, als habe in den vergangenen Wochen optimales Wetter für die Brut geherrscht. Dem ist jedoch nicht so, wie das Landesamt erläutert: der Regen habe das Insekt eher zurückgeworfen.

Zum einen hätten die anhaltenden Regenfälle durch zeitgleich kühlere Temperaturen zu einer verringerten Flugaktivität der Asiatischen Tigermücke geführt. Zum anderen seien einige Kleinstgewässer durch anhaltenden Regen regelmäßig überspült worden. „Die Asiatische Tigermücke konnte so kaum Eier ablegen und bereits geschlüpfte Larven wurden weggespült“, führt die Pressestelle des Landesamts aus.

Zur weiteren Eindämmung der Tigermücke haben speziell in Eddersheim die Eindämmungsmaßnahmen beigetragen. Die Experten Dr. Elisa Stickler und Dr. Andreas Larem hatten die ausgewählte Fläche im Bereich Gundhofstraße und Ankerstraße Anfang Juni vorgestellt. Bis zum Oktober sollen Brutstätten des Insekts auf diesen Grundstücken bekämpft werden. Mit dem bisherigen Verlauf sind die Initiatoren zufrieden.

„Die Bekämpfung der Brutgewässer funktioniert sehr gut“, berichtet das Landesamt für Gesundheit und Pflege. Durch die Entfernung oder Vermeidung von Wasseransammlungen würden die Anwohner den Bekämpfungsaufwand aktiv reduzieren. Die Kommunikation im Rahmen des Pilotprojekts KomBAT (Kommunale Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke) funktioniere sehr gut. Die Experten führen dies auf die gute Informationspolitik vor Beginn der Maßnahme zurück. Anwohner erhielten zwei persönliche Anschreiben und konnten sich bei einem Infoabend informieren. Außerdem verweist das Landesamt auf die sehr gute Arbeit des städtischen Personals, das neben der Ausführung der Bekämpfung stets ein offenes Ohr für die Anwohner habe.

Ein Massenschlupf der Asiatischen Tigermücke, wie er in Hessen in den vergangenen Sommern zu beobachten war, sei im Bekämpfungsgebiet bisher verhindert worden. Ein Effekt sei also bereits sichtbar, urteilen die Planer. Die Fallen im betroffenen Bereich hätten Tigermücken auf einem konstant niedrigen Niveau nachgewiesen. Anstatt des üblichen Wachstums im Verlauf der Sommermonate stagniere die Population im Bekämpfungsgebiet. „In Vergleichsregionen ohne konsequente Bekämpfung ist im Juli die Anzahl von Tigermücken in den Fallen deutlich angestiegen“, erläutert die Pressestelle. In Eddersheim zeigt sich das umgekehrte Bild: Ende Juni seien noch Eier in den Eiablagefallen nachgewiesen worden. Seither seien die „Ovi-Traps“ leer geblieben.

Das Landesamt macht deutlich, dass die positive Entwicklung noch kein Anlass für eine Entwarnung sei. „Die Temperaturen können in den nächsten Wochen steigen und der Mücke noch einmal gute Bedingungen bieten“, so die Experten. Erst Ende Oktober zeige sich, ob die Population im Bekämpfungsgebiet dauerhaft reduziert wurde. Die Anwohner sollen über das Ergebnis des Pilotprojektes informiert werden. Dann wird auch entschieden, ob das Eddersheimer Projekt im nächsten Jahr weitergeht.