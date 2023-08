Der brummende Lärmschutz

Hinter den Wohnhäusern im Hugo-Hoffmann-Ring erheben sich die Rechenzentren des Unternehmens NTT. Zum Ärger der Anwohner allerdings nicht so lärmfrei, wie ursprünglich erhofft. Kröner © Sascha Kröner

Ärger im Hugo-Hoffmann-Ring durch die dauerhafte Geräuschkulisse der Rechenzentren

Hattersheim - Längst hat sich das Schokoladenviertel am Hugo-Hoffmann-Ring vom einstigen Industriestandort zu einem anscheinend ruhigen Wohngebiet mit wenig Durchgangsverkehr entwickelt. Das stimmt allerdings nur auf den ersten Blick. Denn in unmittelbarer Nähe entstehen die neuesten Hattersheimer Gewerbeansiedlungen und belasten manche Anwohner.

Wer zwischen den Häuserreihen am Rand des Quartiers hindurch schaut, kann sie sehen. Große rechteckige Hallen in verschiedenen Grautönen. Es handelt sich um die Rechenzentren des Unternehmens NTT, das auf einer 60 000 Quadratmeter großen Fläche an der Voltastraße seinen Data-Campus Frankfurt 4 errichtet. Was für die Anwohner wesentlich problematischer ist: Man kann die Serverhallen auch hören. Genau dort, wo sich die Balkone und Gärten der Wohnhäuser befinden, liegt ein anhaltendes Brummen in der Luft, das mittlerweile zum Ärgernis geworden ist. „Das beschäftigt jetzt hier die Nachbarschaft“, sagt Anwohner Matthias Koller.

Koller ist vor etwa drei Jahren mit seiner Familie in eine Wohnung am Hugo-Hoffmann-Ring gezogen. Damals wusste er, dass die Stadt die Ansiedlung der Rechenzentren geplant hat, machte sich jedoch keine großen Gedanken. Schließlich seien die Datenspeicher ja als geräuscharme und umweltfreundliche Industrie angepriesen worden. Anfang dieses Jahres habe der Lärm aber plötzlich begonnen. Zunächst sei er davon ausgegangen, dass irgendwelche Maschinen auf der Baustelle in Betrieb seien. Dann musste der Hattersheimer jedoch feststellen, dass das störende Brummen rund um die Uhr blieb.

Koller geht davon aus, dass die Kühlung auf dem Dach der Datenspeicher das Geräusch verursacht. Dort kommen Kältemaschinen zum Einsatz, die für ein konstantes Klima in den Serverräumen sorgen sollen. „Ich hätte nicht gedacht, dass die so einen Krach machen“, erklärt der Familienvater. Der störende Ton sei in seinem Garten ständig zu hören und bei geöffneten Fenstern sogar in der Wohnung.

Besonders kurios findet Koller, dass die Rechenzentren ursprünglich einmal als Lärmschutz gedacht gewesen seien, der das Wohngebiet gegen Geräusche der Klimaanlage auf dem Dach des Unternehmens Precision auf der anderen Seite der Bahnlinie abschirmt. „Da hat man sich verzockt“, stellt der Betroffene fest, der die Geräuschkulisse der Datenspeicher wesentlich störender findet: „Die Dinger brummen jetzt durchgehend.“

Bei der Stadt habe man den Anwohnern nicht weiterhelfen können, sagt Koller. Das Ordnungsamt sei nicht zuständig und habe an den Immissionsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt verwiesen. Ein Vertreter des Regierungspräsidiums habe sich die Situation im Wohngebiet mittlerweile angeschaut und den Lärm bestätigt, berichtet Koller. Das Regierungspräsidium wolle auf Betreiber NTT zugehen und ein Gutachten anregen. Die Anwohner erwarten das Ergebnis mit Spannung.

Auf dem ehemaligen Wellpappe-Areal südlich der Voltastraße soll weiterer Wohnraum entstehen. Koller kann sich allerdings nicht vorstellen, dass gebaut wird, solange das Problem mit dem Lärm nicht geklärt ist.