Denkmalschutzpreis für Stadthalle

Während der Sanierung war die Stadthalle zeitweise komplett überdacht. Das schützende Gerüst war notwendig, weil das Dach der Halle im Zuge der Arbeiten abgetragen und erneuert wurde. sas © Repro:Kröner

Jury würdigt Sanierung der „Gut’ Stubb“ und deren Erhalt als Veranstaltungsort

Hattersheim - Sie war teurer als geplant und hat sich länger hingezogen als erwartet. Am Ende stand dennoch ein Erfolg. Die Rede ist von der Sanierung der Hattersheimer Stadthalle, die nicht nur Verwaltung und Politik überzeugen konnte. Der rundum überholte Veranstaltungsort begeisterte nun auch die unabhängige Experten-Jury des Hessischen Denkmalschutzpreises. Diese Woche wurde Hattersheims „Gut Stubb“ mit dem ersten Platz in der Kategorie „Öffentliches Bauen“ ausgezeichnet.

Die Hattersheimer Verwaltung darf sich nicht zum ersten Mal über die Prämierung eines öffentlichen Gebäudes freuen: Bereits vor knapp 20 Jahren erhielt der umfangreich wiederhergestellte Nassauer Hof den Denkmalschutzpreis. Der heutige Sitz des Rathauses war 2004 Favorit der Jury. Der Preis legt ein besonderes Augenmerk auf denkmalpflegerische Maßnahmen, die im Rahmen der Voraussetzungen durch individuelle Lösungen, handwerklich-technische Qualität und besonderes Engagement zum Nachahmen anregen. Projekte, deren Fertigstellung nicht länger als drei Jahre zurück liegt, können eingereicht werden. Dann startet die Jury, die sich aus Vertreter der Denkmalbehörden und des Handwerks zusammensetzt, ein zweistufiges Auswahlverfahren. In diesem Jahr hatten die Fachleute aus 23 Bewerbungen neun interessante Kandidaten gewählt. Die so bestimmten Objekte wurden bei anschließenden Ortsterminen besichtigt. Ende Mai stoppte die Jury in Hattersheim, wo Bauamtsleiter Thomas Kettenbach und Architekt Volker Kilian die zurückliegende Sanierungsmaßnahme vorstellten.

Fassadenelemente neu montiert

Im Jahr 2013 hatte es noch nicht danach ausgesehen, als würde die Stadthalle einmal einen Preis gewinnen. Das 1972 fertiggestellte Gebäude musste zunächst wegen Nichteinhaltung von Brandschutzauflagen geschlossen werden. Im gleichen Jahr wurde die Halle unter Denkmalschutz gestellt. 2019 startete dann die Sanierung, die bis 2022 andauerte und Kosten von mehr als zwölf Millionen Euro verursachte.

Neben der Installation moderner Technik ließ die Stadt sämtliche Fassadenelemente entfernen, reinigen und neu montieren. Die Glaskuppel über dem Foyer wurde ebenfalls ausgetauscht. Im Innern wurde die Halle vollständig entkernt und mit moderner Belüftung sowie Heiz- und Brandschutztechnik ausgestattet.

Worauf die Jury des Denkmalschutzpreises Wert legt, zeigte sich schon während der Besichtigung der Stadthalle. Man achte darauf, wie Neuerungen des modernen Lebens mit den Vorgaben des Denkmalschutzes verbunden wurden, hieß es damals. Der Juryvorsitzende Dr. Markus Harzenetter erklärte, dass sehr genau auf den Erhalt der Originalsubstanz und den Umgang mit energetischen Fragen geschaut werde.

In ihrer Begründung für den ersten Platz hob die Jury nun die Wiederherstellung der ursprünglichen, flexibel einsetzbaren Raumfolge und die zurückhaltende Behandlung aller Oberflächen hervor. Auch wertete es die Jury als besondere Leistung, dass bauzeitliche Originalbauteile weitestgehend erhalten werden konnten. Die Vorgaben zur brandschutztechnischen und energetischen Ertüchtigung seien vorbildlich umgesetzt. Die ursprüngliche Funktion der Halle als kommunale Veranstaltungs- und Versammlungsstätte sei wiederhergestellt, der Rahmen für das soziale Miteinander beispielhaft gegeben. Aus Sicht der Experten ist die Maßnahme „von wegweisender Bedeutung für viele andere Vorhaben.“

Bei der Preisverleihung im Biebricher Schloss überreichte Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, die Urkunde und die Plakette an Hattersheims Bürgermeister Klaus Schindling (CDU). Dieser sagt:„Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, die marode Halle technisch und energetisch auf den neuesten Stand zu bringen.“ Trotz einiger Überraschungen während der Umsetzung sei es gelungen, die Vorgaben des Denkmalschutzes meistern.

Der zweite Platz in der Kategorie Öffentliches Bauen ging an die Stadt Darmstadt für die Sanierung des Großen Hauses Glückert auf der Mathildenhöhe. Der Hessische Denkmalschutzpreis existiert seit 1986 und wurde nun zum 38. Mal verliehen. Lotto Hessen stiftet das Preisgeld von 25 000 Euro. In der Regel werden nur private Eigentümer und bürgerschaftliche Initiativen mit Geldpreisen bedacht.

Bürgermeister Klaus Schindling (Mitte) bei der Preisverleihung im Biebricher Schloss neben Kultusministerin Angela Dorn. HMWK © Ministerium für Kultur