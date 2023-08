Buttersäure ausgeschüttet

Teilen

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattersheim - Im Zeitraum von Samstag, 5. August, bis Freitag, 11. August, wurde in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus im Siegfriedring eingebrochen. Dabei wurde Buttersäure in mehreren Innenräumen ausgeschüttet. Der Einbruch wurde am Freitag der Polizei gemeldet, woraufhin eine Streife entsandt wurde. Diese stellte fest, dass eine Balkontür des Gebäudes gewaltsam geöffnet worden war. Da es sich um ein derzeit unbewohntes Gebäude handelt, konnte kein Diebesgut erbeutet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Wie die Polizei berichtet, soll das betroffene Gebäude zukünftig als Unterkunft für Geflüchtete dienen und ein entsprechender Zusammenhang zur Tat könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde die Ermittlung an das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten übergeben. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 0 61 92 / 20 79 - 0. red