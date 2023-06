Bratwurst statt Gänsekeule

Weihnachtsfeier im Garten des Haus St. Martin im Juni: Einrichtungsleiter Klaus Störch verteilt die Tüten mit Geschenken an die Wohnungslosen Ricardo Wollmarker (links) und Roy Lemke. kröner © Kröner

Außerplanmäßige Weihnachtsfeier im Haus St. Martin gefällt Obdachlosen

Hattersheim - Das ist aber cool, dass wir jetzt Weihnachten feiern“, freut sich Roy Lemke. Der Wohnungslose sitzt im T-Shirt auf einer Bank hinter dem Haus Sankt Martin am Autoberg. Obwohl schweißtreibende Temperaturen herrschen, steht nur wenige Meter entfernt ein kleines Bäumchen, das mit Christbaumkugeln geschmückt ist. Darunter haben die Mitarbeiter der Caritas-Hilfseinrichtung eine Krippe aus Holzfiguren aufgebaut. Einrichtungsleiter Klaus Störch verteilt Geschenke.

Dass es an Heiligabend nicht mehr schneit, haben viele Menschen längst hingenommen. Eine Weihnachtsfeier mitten im Sommer auszurichten, ist trotzdem ein ungewohnter Schritt, den das Team des Hauses Sankt Martin jedoch nicht ohne Grund wählte. Klaus Störch will mit dem zweiten Fest ein Zeichen setzen.

Normalerweise stehe die Situation von Obdachlosen jedes Jahr etwa vier Wochen vor Weihnachten im Fokus, so Störch. In der besinnlichen Zeit nimmt die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß zu. „Da entdecken die Leute ihr Herz für die Armen und Notleidenden“, weiß der Leiter der Wohnungsloseneinrichtung. Er würde sich etwas mehr von diesem weihnachtlichen Mitgefühl auch zu anderen Jahreszeiten wünschen. Für die Betroffenen sei Wohnungslosigkeit an 365 Tagen im Jahr ein Thema. Vor diesem Hintergrund hat das Haus nun im Juni zum weihnachtlichen Grillfest und Tag der offenen Tür eingeladen. Statt Gänsekeule und Rotkraut gibt es Brat- und Rindswürste.

Auch Caritas-Vorstand Torsten Gunnemann fordert dazu auf, den Blick auf Wohnungslose im Sommer nicht zu vernachlässigen. Die Lebensbedingungen auf der Straße seien nicht nur im Winter schwierig, sondern auch bei großer Hitze. Für Gunnemann ist es gleichzeitig ein Abschied, da er seinen Posten im Main-Taunus-Kreis zum 1. Juli aufgibt. Sein Nachfolger, Ludger Engelhardt-Zühlsdorff, ist ebenfalls bei der ungewöhnlichen Weihnachtsfeier und lobt das Haus Sankt Martin als „ein starkes Stück Caritas“. „Das ist ihr Haus“, ruft er den Besuchern zu.

Bei den Wohnungslosen kommt nicht nur die Weihnachtsfeier gut an, sondern auch die Hattersheimer Hilfseinrichtung an sich. Er fühle sich im Haus Sankt Martin zu Hause, erklärt Roy Lemke. Ein anderer Besucher berichtet, er sei extra aus Hanau gekommen, um an der Feier teilzunehmen. Die Mitarbeiter verteilen insgesamt 42 in Papiertüten verpackte „Weihnachts“-Geschenke.

Der Inhalt ist auf die Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. So enthält jeder Beutel Tabak, Streichhölzer, Getränke, einen Apfel und Kaffeemarken für das Frühstück im Haus Sankt Martin. Außerdem ermöglichte die Spende eines Hattersheimers, dass jedem Paket 5 Euro beigelegt werden konnten.

„Ich wollte mir gerade ein Päckchen Tabak kaufen“, sagt Roy Lemke, bei dem der Inhalt des Geschenkes sehr gut ankam. Gerade der Tabak helfe vielen Menschen, die auf der Straße leben, weiter, findet auch Ricardo Wollmarker. Schließlich koste ein Päckchen mittlerweile 6 Euro. Wollmarker erzählt, dass er schon in mehreren Einrichtungen Geschenke zur Weihnachtszeit bekommen habe. Aber ein kostenloses Weihnachtsessen habe er noch nie gesehen. „Wir haben nicht so oft die Möglichkeit, etwas zu grillen“, sagt der Wohnungslose, der seit rund zwei Jahren regelmäßig nach Hattersheim kommt und auch schon an der Weihnachtsfeier im Winter teilgenommen hat. Es sei schön, mit anderen Leuten zusammenzusitzen, die man kennt.

Nur weil das Haus Sankt Martin nun bereits im Sommer Weihnachten gefeiert hat, soll das gewohnte Fest im Dezember aber nicht gestrichen werden. Klaus Störch erläutert, dass es sich um ein zusätzliches Angebot handele und das gemeinsame Essen kurz vor Weihnachten weiterhin stattfinde.