„Bei uns ist alles zwei Nummern kleiner“

Freiwillige Feuerwehr feiert zehnjähriges Bestehen der Minis

Hattersheim - Sie sind gerade im Grundschulalter, trainieren aber schon wie die Großen: Die Mitglieder der Hattersheimer Minifeuerwehr nehmen ihre Rolle als Nachwuchs der Einsatzabteilung ernst. Nur zu spielen, reicht ihnen nicht aus. Die Knirpse verfügen sogar schon über ein eigenes Löschfahrzeug mit Material in Miniatur-Ausführung. Dass sie auch feiern können wie die Großen, bewiesen die Kinder am Samstag. Zum zehnten Geburtstag der „Feuerlöwen“ richtete die Feuerwehr ein großes öffentliches Programm auf dem Marktplatz aus.

„Bei uns ist alles zwei Nummern kleiner als normal“, erklärt Miniwartin Melina Simon. Die jüngsten Hattersheimer Feuerwehrleute nutzen kleinere Wasserverteiler, Schläuche mit geringerem Umfang und eine handliche Pumpe. Laut Simon bestehen die Übungsstunden der „Feuerlöwen“ zur Hälfte aus Spiel und zur Hälfte aus Feuerwehrübungen. Die Jungen und Mädchen, die an ihren dunkelblauen Latzhosen und hellblauen T-Shirts zu erkennen sind, bereiten sich mit ihrer Ausrüstung auf Schauübungen vor.

„Der Höhepunkt im Jahr ist es, ein kleines Feuer zu löschen“, erzählt die Betreuerin. Sie kann nachvollziehen, dass sich die Minis schon früh für das Feuerwehrtraining interessieren. „Die gehen ja auch nicht in den Fußballverein und wollen da nur basteln“, vergleicht Simon. Die kindgerechte Ausrüstung der kleinen „Löwen“ kam am Samstag auf dem Marktplatz zum Einsatz: Besucher konnten mit den Schläuchen auf Feuerwehrautos aus Holz zielen und die Modelle mit Wasserkraft vorantreiben. Weitere Programmpunkte waren eine Fahrzeugausstellung und eine Feuerwehr-Modenschau.

Die Minifeuerwehr wurde im September 2013 ins Leben gerufen und erfreut sich seither reger Nachfrage. „Unser größtes Ziel war die Nachwuchsgewinnung“, sagt Simon. Die 20 Plätze bei den „Feuerlöwen“ seien ständig belegt gewesen. Es gab sogar Wartelisten. Momentan sind allerdings wieder Plätze frei für die Übungsstunden, die dienstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Feuerwache stattfinden. „Wir hatten eine kleine Corona-Flaute“, erklärt die Miniwartin. Derzeit seien 13 Kinder angemeldet.

Erfolgreiche Jugendförderung

Nicht nur für die Kinderabteilung ist das vollendete Jahrzehnt etwas Besonderes. Der zehnte Geburtstag markiert auch eine wichtige Grenze für jeden Aktiven innerhalb des Feuerwehr-Nachwuchses. Kinder besuchen die „Feuerlöwen“ nämlich im Alter von sechs bis neun Jahren. Mit zehn wechseln sie in die Jugend. Die „Feuerlöwen“ hätten seit 2013 bereits 27 Kinder in die Jugendfeuerwehr übergeben, berichtet Simon. Von dort geht es mit 17 Jahren weiter in die Einsatzabteilung. Diesen Schritt machten bereits drei ehemalige Feuerlöwen. Der Plan der Nachwuchsförderung geht auf.

Ein Feuerwehrmann, der seine Laufbahn vor zehn Jahren bei den Minis begann, war am Wochenende als Helfer auf dem Platz: Niklas Pilgrim gehörte zu den ersten Kindern, die bei der Gründung im Jahr 2013 einstiegen. Ein Freund, der schon vorher an einem Training teilgenommen hatte, habe ihn damals angesprochen. „Komm vorbei, vielleicht gefällt es dir auch“, sei die Aufforderung gewesen, erinnert sich Pilgrim. Er sagte damals zu und konnte seither nicht mehr loslassen.

„Es ist der Traum jedes Kindes, einmal Feuerwehr zu spielen“, sagt er. Aus dem Spiel wurde im Lauf der Jahre Ernst. Der heute 17-Jährige wechselte in die Jugendfeuerwehr und stieg vor Kurzem in die Einsatzabteilung auf. So hatten sich die Initiatoren das vor zehn Jahren erhofft.