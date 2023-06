Awo sagt Stadtlauf ab

Zu wenige Helfer und Sponsoren

Hattersheim - Am Sonntag, 25. Juni, wäre es eigentlich wieder so weit gewesen. „Ja, aber nach intensiven Überlegungen mussten wir schweren Herzens die Entscheidung treffen, den Awo-Stadtlauf in diesem Jahr abzusagen. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wir hatten uns alle nach drei Jahren Pause wieder sehr auf das Event gefreut“, verkündete Awo-Geschäftsführer Oliver Schürmann offiziell den Beschluss der Geschäftsleitung der Awo Main-Taunus.

Alle bisher gemeldeten Läuferinnen und Läufer wurden über die Absage informiert. Verbunden war dies mit einer Einladung zu einem zwanglosen Lauftreff am 25. Juni um 10 Uhr am bekannten Startpunkt (Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim). Hierfür wird die Awo Main-Taunus in einem kleinen Rahmen für eine Erfrischung im Start- Zielbereich sorgen.

Als entscheidende Gründe für die Absage nannte der Awo-Geschäftsführer die nicht ausreichende Zahl von Sponsoren und den Personalmangel. Nach der doch recht langen Zeit der Pandemie sei es sehr schwer gewesen, wieder eine ausreichende Zahl von Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern für die Idee des Stadtlaufs zu begeistern.

„Umso mehr danke ich den Sponsoren und Helfern, die uns die Treue gehalten haben und uns auch weiterhin unterstützen wollen. Schließlich hoffen wir, im nächsten Jahr an die Tradition des Awo-Stadtlaufs hier in Hattersheim anknüpfen zu können und wieder richtig durchzustarten“, so Schürmann. red