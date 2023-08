AWO muss ihr Angebot reduzieren

Im ehemaligen Rathausgebäude am Okrifteler Dalles hat die AWO Main-Taunus ihre Geschäftsstelle. nietner © Hans Nietner Hans Nietner Hans

Tägliche Pflege nicht gewährleistet / Fünf-Tage-Woche soll Beruf attraktiver machen

Hattersheim - Die Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Main-Taunus mit Sitz in der Mainstraße in Okriftel hat der Mangel an qualifizierten Fachkräften für die Pflege zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen. Die Körper- und Behandlungspflege musste eingestellt werden. Alleingelassen wurden die Menschen, die auf diese Dienste angewiesen sind und bisher von AWO-Mitarbeitern versorgt wurden, aber nicht einfach. „Wir haben unsere Kunden auf andere Dienste verwiesen, mit denen wir uns vorher abgestimmt hatten“, sagt Awo-Geschäftsführer Oliver Schürmann. Zunächst habe man auf die Caritas als Partner gesetzt, dann aber festgestellt, dass auch noch private Pflegedienste nötig waren, damit alle Kunden auch weiterhin eine sichere Versorgung erhalten.

Kein einfacher Schritt - zumal er auch finanziell Einbußen beim Umsatz bedeutet. Doch die AWO-Verantwortlichen sahen angesichts von Langzeiterkrankungen oder Schwangerschaften beim Stammpersonal und fehlendem Ersatz keine andere Lösung, als vorerst die Reißleine zu ziehen, wie Schürmann schildert. „Wir konnten einfach nicht mehr sicherstellen, dass die Pflege jeden Tag gewährleistet ist“, sagt der Geschäftsführer. Der Personalmangel hatte die Awo nach seinen Angaben auch vorher schon gezwungen, das eigene Angebot zurückzubauen. Von ursprünglich fünf sei man zuletzt auf zwei Touren täglich gegangen, „doch auch die konnten wir nicht mehr aufrecht erhalten“, bedauert Schürmann. Davon unberührt sind die anderen Angebote der Station, ein ambulanter Hilfsdienst und eine Gruppenbetreuung. 250 Kunden nehmen das derzeit in Anspruch. Gerade der mobile Hilfsdienst, der etwa Demenzkranke oder Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der Alltagsbewältigung unterstützt, sei über das Stammgebiet der Station hinaus, das Hattersheim, Flörsheim und Kriftel umfasst, gefragt. „Da haben wir immer eine Warteliste“, sagt Schürmann.

Die Awo hat überlegt, wie sie wieder das nötige Personal für den Pflegedienst erhalten kann, und erste Konsequenzen gezogen. Sie führt jetzt für die Mitarbeiter dieses Bereichs die Fünf-Tage-Woche ein. „Man muss den Beruf attraktiver gestalten“, ist Schürmann überzeugt, dass sich so manche Pflegekräfte, die unter den bisherigen Bedingungen nicht mehr arbeiten wollten, wieder gewinnen lassen, wenn das freie Wochenende gewährleistet werden kann, dass sich viele für ihre Familie wünschten. „Die Work-Life-Balance ist einfach ein starkes Thema geworden“, sagt der Awo-Chef.

Erste Erfolge habe der Kurswechsel schon gebracht, freut sich Schürmann. Das gebe ihm Hoffnung, „dass wir dieses Jahr noch wieder anfangen können zu pflegen.“ Auf Dauer, glaubt Oliver Schürmann, „muss sich aber auch etwas in der Gesellschaft verändern“. Konkret heißt das für ihn, der „Dienstleistungsgedanke“ müsse relativiert werden. Dass sich sieben Tage die Woche und zu allen nur denkbaren Uhrzeiten die Betreuung von sehr jungen und sehr alten oder kranken Menschen an andere delegieren lasse, werde einfach mangels Fachkräften nicht möglich sein, ist der AWO-Geschäftsführer sicher. „Da wird die Gesellschaft dahin zurückkehren müssen, wieder etwas selber zu machen, sonst bekommt man es nicht in den Griff“.