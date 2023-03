Winzerverein feiert 50-jähriges Bestehen

In den Siebzigerjahren änderte sich vieles zum Vorteil der Weinanbaubetriebe

Flörsheim - Es war zweifellos einer der größten Coups des ehemaligen Weilbacher Bürgermeisters sowie späteren langjährigen Ersten Stadtrats von Flörsheim, Norbert Hegmann (CDU). Im Jahr 1973 trafen sich die Mitglieder des erstmals tagenden Winzerausschusses, der von Norbert Hegmann ins Leben gerufen worden war. Hegmann, der aus der Rheinpfalz stammte, sah für die Wickerer Winzer gute Zukunftschancen. Und so gründete der Kommunalpolitiker ein Jahr später den Winzerverein Wicker. Auch das weit über Wicker hinaus bekannte Motto „Wicker, das Tor zum Rheingau“ stammt von Norbert Hegmann, das damals bei den Winzern in den Rheingauer Gemeinden nicht gerade auf Begeisterung stieß.

Weiter ging die Geschichte um das Tor zum Rheingau im Jahr 1974: Am 21. und 22. September fand das erste Wickerer Weinfest im Ortskern statt und im Jahr 1975 wurde die erste Wickerer Weinkönigin gekürt. Dieses Amt bekleidete damals Sibylle Flick . Zu den einst 29 Mitgliedern der ersten Stunde des Winzervereins haben sich im Laufe der Jahrzehnte weitere Weinbauern gesellt. Der Verein zählt nach eigenen Angaben derzeit 60 Mitglieder aus der Region und 23 Weinbaubetriebe, die sich für die Vermarktung und den Erfolg ihrer Produkte starkmachen.

Um ihre Rebenprodukte einem größerem Publikum vorstellen zu können, betreiben die Wickerer Winzer seit 1981 den Weinprobierstand an der Taunusstraße. Dieser bekam im Jahr 2010 dann Zuwachs mit dem Weinstand am Flörsheimer Maindamm, oberhalb der Artelbrückstraße. Dies war, nach eigener Einschätzung der Weinbauern, eine beachtliche Leistung der Wickerer Winzer und Winzerinnen gewesen. Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil der Winzer den Wein im Nebenerwerb anbaut. Aber nun steht eine große Festivität im Terminkalender der Winzer. Denn das Wickerer Weinfest feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der „Winzerverein Wicker 1974 Tor zum Rheingau“, wie der Verein offiziell heißt, möchte dieses Jubiläum auf ganz besondere Weise begehen und hat bereits ein entsprechendes Festprogramm ausgearbeitet. Die Weinfreunde dürfen also gespannt sein.

Übrigens steht nun zur neuen Saison die Eröffnung des Wickerer Weinprobierstands sowie die damit verbundene Krönung der neuen Weinmajestäten an. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird außerdem die Informationstafel zu den hiesigen Weinbaubetrieben und den Weinlagen sowie die private Spende einer Wickererin feierlich enthüllt. Dies alles passiert am Samstag, 15. April, um 15 Uhr am Weinprobierstand an der Taunusstraße. Das erste Weinwochenende am Weinstand am Flörsheimer Mainufer startet allerdings bereits eine Woche früher, am Freitag, 7. April.