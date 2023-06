Weilbach fällt schon wieder trocken

Auch am Wickerbach sieht es nicht gut aus

Flörsheim - Der Flörsheimer BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) warnt vor einem gewässerökologischen Desaster. Seit Ende Mai falle der Weilbach ab seiner Mündung in den Main immer weiter trocken. Was in den vergangenen Jahren schon zum gewohnten Bild geworden ist, scheint sich auch in diesem Sommer zu wiederholen. Mitglieder des BUND hätten bei einer Begehung Anfang Juni festgestellt, dass das Gewässer bis zu einem Kilometer bachaufwärts ausgetrocknet ist.

Im Weilbacher Ortskern ist die extreme Trockenheit noch nicht angekommen. Doch auch dort zeigen sich die Folgen des fehlenden Niederschlags. Teilweise muss man zwischen dem grünen Uferbewuchs suchen, um noch eine Spur des Gewässers zu finden. Der Weilbach ist bereits sehr flach und scheint an einigen Stellen fast stillzustehen.

Dass der Bach auch auf seinem Weg durch den Ort vollständig verschwinden kann, zeigte sich im vergangenen Jahr, als das Bachbett erstmals seit vielen Jahren ganz ohne Wasser war. BUND-Mitglied Bernd Zürn erinnert daran, dass das Gewässer 2022 für viele Monate von seinen Quellbächen Kasernbach und Hardtbach bis zur Mündung in den Main komplett trockengefallen war. Damals warnte bereits der frühere Ortsbeirat Hans-Ulrich Dreisbach, dass die Trockenheit nicht ohne Folgen für das Ökosystem rund um das kleine Fließgewässer bleiben wird.

BUND-Sprecher Zürn führt aus, dass nicht nur Fische, sondern auch Kleintiere wie Bachflohkrebs und Köcherfliegenlarven gestorben sind. Als Bachpate habe der BUND-Ortsverband gehofft, dass eine Wiederbesiedlung über den Main und den Unterlauf des Weilbachs erfolgt. Gewässeruntersuchungen hätten in den vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dass keine neuen Fische ihren Weg in den Weilbach fanden. Auch die Kleinlebewesen, die den Fischen als Nahrung dienen, seien noch nicht zurückgekehrt.

„Der Sommer fängt gerade erst an“, gibt sich der BUND Flörsheim in einer Mitteilung besorgt. Die Naturfreunde drücken ihre Hoffnung aus, dass das Gewässer im Rahmen des Programms „100 Wilde Bäche“ grundlegend renaturiert wird. So könne „dieser unhaltbare Zustand“ zumindest verbessert werden. Vorschläge dazu seien schon vor einigen Jahren von Stadt und BUND erarbeitet worden. „Jetzt ist eine zügige Umsetzung erforderlich, die nicht nur den Bach selbst, sondern die gesamte Bachaue umfassen muss“, fordern die Umweltschützer. Außerdem gehe man davon aus, dass die zuständige Wasserbehörde sehr viel früher als im vergangenen Jahr eine Wasserentnahme aus dem Weilbach verbietet. Viel besser sieht es auch beim Wickerbach nicht aus, der auf Höhe des Flörsheimer Klärwerks in den Main mündet. Auch das zweite kleine Fließgewässer im Stadtgebiet war im vergangenen Jahr ausgetrocknet.

Gewässerwart Oliver Kern vom Angelsportverein (ASV) Flörsheim rechnet in den kommenden Wochen mit einer ähnlichen Entwicklung. „Der wird wieder trockenfallen“, vermutet Kern. Den Bach mit neuen Fischen zu besetzten, ergebe derzeit überhaupt keinen Sinn.