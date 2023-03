Versuchter Raubüberfall

Mit Messer Geld verlangt

Flörsheim - Am späten Sonntagabend hat ein Unbekannter versucht, die Autobahntankstelle bei Weilbach zu überfallen. Der maskierte Täter betrat gegen 21.25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Autobahn 66 in Richtung Wiesbaden. Er ging mit einem Messer in der Hand auf den Mitarbeiter an der Kasse zu und verlangte Geld. Der Angestellte konnte sich aber in Sicherheit bringen. Dem 1,70 bis 1,80 Meter großen Räuber, er trug eine Sturmhaube, gelang es nicht, die Kasse zu öffnen, er flüchtete nach kurzer Zeit. Hinweise an Telefon 06 11 / 345 41 40. red