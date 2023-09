Unter der Plane geht’s heiß her

Die 28. Wickerer Zeltkerb wird ab Samstag bei sommerlichen Temperaturen gefeiert

Flörsheim - Der Sommer ist wieder da. Für die kommenden Tage verspricht die Wettervorhersage strahlenden Sonnenschein mit Temperaturen um die 30 Grad. Trotz dieser Aussichten werden einige Wickerer den blauen Himmel nur selten sehen - und das ist absolut gewollt: Die Bewohner des Weindorfs treffen sich am Wochenende in einem Zelt vor der Alten Kirchschule.

Die Überdachung ist fester Bestandteil der Wickerer Kerb, die am Samstag auf dem ehemaligen Schulhof startet. Heute beginnen die Ausrichter vom Club Fidelio mit dem Aufbau des Festzeltes. Unter der Plane werden sowohl die Theke zur Bewirtung als auch die Bühne für das Musikprogramm stehen. „Eine Zeltkerb ist einfach eine schöne Tradition“, findet Detlev Wiehle, der im April den Vorsitz übernommen hat.

„Die Leute wird es nach draußen ziehen“

Der Vereinschef weiß aber auch, dass ein Zelt bei 30 Grad nicht die optimale Umgebung ist. Vermutlich werde sich der Raum ordentlich aufheizen. „So ein Wetter hatten wir lange nicht mehr“, sagt Wiehle. „Da müssen wir die Seitenteile öffnen - sonst gehst du kaputt im Zelt.“ Der Wickerer kann sich auch vorstellen, dass die Organisatoren in diesem Jahr ein paar zusätzliche Bierzeltgarnituren außerhalb des Zeltes aufstellen. „Die Leute wird es nach draußen ziehen“, vermutet Wiehle.

Bis 1993 richtete der Vereinsring das Kirchweihfest auf dem Sportplatz des TV Wicker aus. Der Kerbetanz fand in der Sporthalle statt. Nachdem der Zuspruch abnahm, habe sich der Vereinsring an den Club Fidelio gewendet, erzählt Wiehle. Der Männerverein übernahm die Organisation und stemmt die Kerb seit 1994 im Festzelt vor der Alten Goldbornschule.

Dort wird auch am Wochenende wieder der Kerbebaum stehen, den die Kerbeborsche aufstellen. Die elf Tradtionsverfechter haben sich den Namen „Bembelfetzer“ gegeben. Der Club Fidelio zählt 145 Mitglieder, von denen etwa 40 aktiv bei der Kerb mithelfen. In diesem Jahr öffnet das Festzelt am Samstag von 15 Uhr an. Um 20 Uhr startet der Kerbetanz mit der Showband „Remember“.

Um 9.30 Uhr beginnt der Sonntag mit dem Festhochamt in der katholischen Kirche St. Katharina. Im Anschluss zieht die Gelöbnisprozession durch den alten Ortskern. Um 14 Uhr ziehen die Ausrichter der Kerb zusammen mit dem Flörsheimer Musikverein sowie dem 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug Bensheim durch den Ort. Um 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt.

Am Montag öffnet das Zelt ab 10 Uhr zum Frühschoppen. Um 12 Uhr werden Eier zum Mittagessen gekocht. Mit der Kerbebeerdigung um 20 Uhr endet die 28. Wickerer Zeltkerb.