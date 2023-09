Spuren des Unwetters

Stadt rechnet mit Reparaturkosten von rund 75 000 Euro

Flörsheim - Aktuell zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Die spätsommerliche Sonne wird von kaum einer Wolke am Himmel verdeckt. Dass der Sommer in diesem Jahr aber auch anders konnte, zeigt sich an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Das Unwetter im Juni hat in Flörsheim zum Teil erhebliche Schäden an städtischen Straßen, Wegen und Parkanlagen mit sich gebracht, wie die Stadt mitteilt.

Zum Großteil seien diese bereits erfasst und die Reparatur beauftragt worden. Wo dies notwendig war, wurde zunächst die Absicherung der Schadensstelle veranlasst und ein Hinweis auf Unebenheiten gegeben, so die Stadt weiter. Zu den offensichtlichsten Schäden gehörten dabei Gehwegschäden am Konrad-Adenauer-Ufer, im Stadtgarten, im Bereich Flörsheimer Warte, in der Wickerer Tempelgasse und Am Klingfloß sowie rund um die Schwefelquelle in Bad Weilbach.

Die geschätzten Reparaturkosten liegen nach Auskunft der Stadt Flörsheim momentan bei rund 75 000 Euro. Weitere Schäden im Stadtgebiet können Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an strassenundgruenflaechen amt@floersheim-main.de melden. red