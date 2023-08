Rückkehr mit Verspätung

Ein Reseda Weißling legt auf einer Loesels Rauke Eier ab. Der Wanderfalter wurde nach 2022 erneut im Kreis gesichtet. Westenberger © Alfred Westenberger

Ein Experte beweist Geduld und sichtet Mittelmeer-Schmetterling nach 2022 erneut

Flörsheim - Im Sommer geht Alfred Westenberger auf die Jagd. Sobald die ersten Insekten über den Wiesen summen und flattern, fühlt sich der Schmetterlingsexperte in seinem Element. Dann legt sich der Hofheimer mit seiner Kamera auf die Lauer, um seltene Falter abzulichten und zu dokumentieren. In diesem Frühjahr erwartete Westenberger die warmen Monate ganz besonders gespannt. Grund dafür ist ein geflügelter Besucher, den der Falter-Fachmann 2022 erstmals in heimischen Gefilden antraf.

„Die Natur hinkt drei Wochen hinterher“

Der 76-Jährige war im vergangenen Sommer auf einen Falter gestoßen, den er erstmals im Main-Taunus-Kreis beobachtete: Am Rand der Wickerer Rhein-Main-Deponie entdeckte er den Reseda Weißling (Pontia edusa). Nun wollte er herausfinden, ob das normalerweise am Mittelmeer heimische Insekt noch immer zwischen Flörsheim und Hochheim brütet.

Dreimal sei er im Mai mit dem Fotoapparat losgezogen, um öffentlich zugängliche Flächen rund um die Deponie zu untersuchen, berichtet Alfred Westenberger. Dreimal blieben seine Erkundungen erfolglos. Von den Faltern mit den grün-weißen Flügeln gab es zunächst keine Spur. „Da hatte ich natürlich meine Bedenken“, erklärt der Experte.

Am 15. Juni wurde die Beharrlichkeit des Insektenfreundes dann doch noch belohnt: Westenberger stieß im Umfeld der Deponie auf vier männliche Exemplare des Reseda Weißling. Diese unterscheiden sich optisch von den Weibchen, da sie keine schwarzen Punkte auf den Flügeln tragen.

Beim erneuten Besuch am 22. Juni beobachtete der Hofheimer zwölf Reseda Falter - sechs Männchen und vier Weibchen. Am 21. Juli zählte Westenberger 13 Exemplare. Er fotografierte außerdem ein Weibchen dabei, wie es Eier in den Blüten der Loesels Rauke ablegte. Daraus schließe er, dass die Falter den Kreuzblütler als Brutstätte nutzen.

Das lange Warten auf den Reseda Weißling ist eine Ausprägung eines allgemeinen Phänomens. „Die Natur hinkt drei Wochen hinterher“, erklärt der leidenschaftliche Kenner. „Schmetterlinge brauchen 20 Grad“, weiß Westenberger. Im März und April hätten die Temperaturen aber meist deutlich niedriger gelegen. Außerdem sei das Frühjahr verregnet gewesen. Dies habe dazu geführt, dass sich die erste Generation von mehrbrütigen Falterarten verspätete, weil sich die Insekten nicht paarten. Auch andere Arten wie Tagpfauenauge und Schachbrettfalter seien erst spät aufgetaucht.

Doch was bedeutet die diesjährige Beobachtung nun für die Zukunft der Reseda Falter in Wicker? Alfred Westenberger spricht von einer „zeitweiligen bodenständigen Population“. Heißt so viel wie: Die aus dem Süden stammenden Schmetterlinge sind vorerst in der Region heimisch geworden - es ist jedoch nicht garantiert, dass es so bleibt. „Winter mit Temperaturen von unter Minus 20 Grad könnten dazu führen, dass die Raupen kaputtgehen“, erklärt der Hofheimer, der die Population weiter beobachten will.

Nicht mehr wiedergefunden hat Westenberger übrigens eine zweite Falterart, die ihm im vergangenen Jahr vor die Linse flatterte. Der auf Mallorca verbreitete Harlekinbär war 2022 ebenfalls entlang der Rhein-Main-Deponie unterwegs.

Der Experte hatte den gepunkteten Schmetterling im Oktober fotografiert. Vermutlich habe es sich damals um Nachkommen von Weibchen gehandelt, die während des heißen Sommers in die Region geflogen seien, meint der Hofheimer. Dass der Harlekinbär wieder verschwunden ist, liege wahrscheinlich daran, dass diese Art schlecht in Deutschland überwintern könne.