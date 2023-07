Preiswürdige Patenschaft

Mit Bürste und Schwamm reinigen Schülerinnen und Schüler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums das Mahnmal am Bahnhof. kröner © Kröner

Junge Menschen reinigen am Bahnhof das Mahnmal des Künstlers Thomas Reinelt

Flörsheim - Erinnern ist keine Selbstverständlichkeit. Hin und wieder müssen Eindrücke der Vergangenheit aufgefrischt und gepflegt werden - sonst kann es passieren, dass sie im Lauf der Jahre verblassen. Das gilt auch für Mahnmale, die frühere Geschehnisse im kollektiven Gedächtnis bewahren sollen. Schülerinnen und Schüler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums brachten die Erinnerung nun wortwörtlich auf Hochglanz, indem sie die Skulptur „DenkMal“ am Flörsheimer Bahnhof mit Wasser und Seife reinigten.

Die Metall-Konstruktion des verstorbenen Flörsheimer Künstlers Thomas Reinelt zeigt einen Koffer und eine Decke, die auf dem Bahnhofsvorplatz zurückgelassen wurden. Die Arbeit, die im Auftrag des Vereins „Stolpersteine Flörsheim“ entstand, soll an die Deportation der Flörsheimer Juden zur Zeit des Nationalsozialismus erinnern.

Reinelt, hatte angeregt, Schülerinnen und Schüler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums in das Projekt einzubeziehen. Die Jugendlichen befassten sich 2021 mit dem Thema und notierten eigene Gedanken zu Verfolgung und Vertreibung. Ihre Botschaften wurden als Zeitkapsel in den Koffer eingeschweißt. Ein Teil der beteiligten Schüler hat die Patenschaft zur Pflege des Werkes übernommen. Geschichtslehrer Constantin Mussel sah das Niederknien vor der Skulptur auch als Geste der Demut.

„Das schlimmste für mich waren die Namen“, erklärte Schülerin Chiara Della Malva. Oft höre man nur von Opferzahlen - doch wenn Namen und Gesichter dazu kommen, sei dies nochmal etwas anderes, findet die junge Frau. Nach der Reinigung des Kunstwerks verlasen die Schüler die Namen aller damaligen Flörsheimer Opfer. Sie habe sich schon immer für das Thema Nationalsozialismus interessiert und sei froh, dass sie an dem Mahnmal mitwirken konnte, sagte Chiara Della Malva. Das Flörsheimer Projekt habe sie so sehr bewegt, dass sie mit ihrer Familie die Gedenkstätte Auschwitz besichtigte.

Am Beispiel der engagierten Schüler zeige sich, dass die Beteiligung der Schule nachhaltig etwas bewirke, meint Lehrer Constantin Mussel. Sein Ziel sei es, die Patenschaft auf den künftigen Jahrgang 10 zu übertragen. Außerdem sei geplant, das Projekt in einer Glasvitrine am Graf-Stauffenberg-Gymnasium vorzustellen.

Rosi Reinelt zeigte sich erfreut, dass das Kunstwerk trotz der zentralen Lage auf dem Bahnhofsvorplatz nicht beschädigt oder beschmiert wurde. Was die Schüler bei ihrer Reinigungsaktion entfernten, waren nur Staub und Ablagerungen der umliegenden Bäume. Martina Eckert, „Vorsitzende von „Stolpersteine Flörsheim“, sprach von gelebter Solidarität und wünschte sich, dass die Schüler ihre Erfahrungen weitergeben.

Das Mahnmal und der Einsatz der Schüler blieben nicht unbeachtet. Das Projekt wurde bereits mit dem Ehrenamtspreis des Landes Hessen sowie dem Ehrenamtspreis des MTK ausgezeichnet. Am 20. Juli steht eine weitere Preisverleihung bevor: Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJZ) im Main Taunus Kreis hat die Patenschaft der Schüler für den Erich-Rohan-Preis ausgewählt.